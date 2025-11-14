Fical comienza el 'rodaje' de una historia de amor entre Almería y el cine

El XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha iniciado el rodaje de la historia amor de Almería con el cine con la Gala ... Inaugural, en la noche de este viernes en el Auditorio Maestro Padilla, cuyas primeras escenas han sido protagonizadas por la actriz Adriana Ugarte, que por la mañana ha descubierto su Estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad, y esta noche ha recibido el premio Almería Tierra de Cine de manos del presidente de Diputación, Javier Aureliano García. Un reparto que también ha incluido, entre otros actores, a los protagonistas de 'Papeles', Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent, que se ha estrenado en primicia tras la Gala, y 'La Boda', Elena Furiase, Daniel Chamorro, Antonio Dechent, Felipe García Vélez, Margarita Lascoiti y María Jesús Hoyos, que tendrá su estreno nacional mañana, sábado, en FICAL. Una ceremonia con banda sonora en directo con el pop de Natalia Lacunza.

El guión, que se extenderá hasta el 23 de noviembre, promete momentos de gran emoción, como los homenajes, entre otros, a John Rhys-Davies, reconocido especialmente por su papel en la saga de 'Indiana Jones', a Eduard Fernandez y a Leo Harlem; instantes de alegría plena cuando recojan los galardones los premiados, en esta auténtica antesala de los Goya, y muchas escenas de alegría, al comprobar la respuesta tan positiva del público almeriense a las más de cien actividades programadas.

El rodaje ha comenzado con las palabras de la presentadora, la periodista Elena Sánchez, la cual ha destacado que «en Almería se ama el cine como en muy pocos lugares de nuestro país, y como siempre llegamos a noviembre sedientos de historias. Y en Fical nos las vamos a beber todas, porque durante estos nueve días van a desfilar por aquí los mejores largos, cortos, series y documentales. Y por supuesto, la gente que los hace. Casi nada».

Elena Sánchez ha cambiado por un momento las imágenes del cine por los números para mostrar la magnitud que ha adquirido el festival almeriense, un referente de la industria audiovisual española, donde se han presentado 2.034 cortos de 74 países al concurso internacional 'Almería en corto', de los que se han seleccionado 34, y seis están preseleccionados para los Goya de la Academia del Cine. Y en 'Ópera prima', se han presentado cien propuestas, de las que se han seleccionado doce: Lo que queda de ti, Sorda, Tras el verano, Voy a pasármelo mejor, Aro Berria, Ciudad sin sueño, Desayuna conmigo, Enemigos, Extraño Río, Forastera, La tierra de Amira, y Leo y Lou.

En cuanto a las series, entre las 26 nominadas que optan a los 14 premios del certamen encontramos comedias, dramas, misterio o dos de emisión diaria que pertenecen a las principales productoras y plataformas del país como Movistar Plus + (21 nominaciones), Atresmedia, Atresplayer, Antena 3 (16 nominaciones), Netflix (11 nominaciones), Disney + (10 nominaciones), Mediaset (7 nominaciones), Amazon Prime Video (4 nominaciones), Skyshowtime (4 nominaciones) y TVE (1 nominación).

Fical también será la oportunidad de ver estrenos fuera de concurso, en muchos casos joyas de nuestra cinematografía, como Polar, La memoria de las mariposas, Coartadas, Anatomía de un instante, o Cayetana, la duquesa de todos.

Premio 'Almería, Tierra de Cine'

El momento de máxima audiencia ha sido la entrega del premio Almería Tierra de Cine a Adriana Ugarte, que se ha vuelto a emocionar, como ya hiciera por la mañana. Adriana Ugarte confiesa que «cuando me informaron de la estrella y el premio, me sentí sobrepasada, muy emocionada, tendré que venir dentro de dos años, de incognito, para asimilarlo» y ha añadido que «rodar en Almería me llena de energía, porque estos paisajes tienen un magnetismo y magia invisible que actúan como imán». A su lado, el presidente de Diputación, Javier A. García, ha anunciado que «Adriana Ugarte tiene en sus manos la mayor distinción que ofrece nuestra tierra a los cineastas: El Premio 'Almería Tierra de Cine'. Comienza una semana cargada de cine, sueños y, sobre todo, ilusión«, ante la atenta mirada de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, así como el director de Fical, Enrique Iznaola.

Otro de los momentos más 'instagrameables' ha sido la presentación de dos de los estrenos de esta edición: 'Papeles' y 'La boda'. La primera cuenta la historia de una joven abogada que de pronto un día se topa de cara con el escándalo de la filtración por sorpresa de… y hasta aquí se puede leer. La han presentado sus productores, Enrique Fernández y Patricia González, y los protagonistas. Por su parte, 'La Boda' es una hermosa y singular historia de amor en la España rural, dirigida por Pedro Cenjor, producida también por Enrique Fernández y Patricia González, que han subido al escenario con los protagonistas.

En la Gala Inaugural, Elena Sánchez ha animado al público a disfrutar en su plenitud del festival: «Estos días os vais a encontrar por Almería con actores, directores, guionistas, músicos... con la gente que hace las series y las películas. En distintas charlas, encuentros y mesas redondas vais a poder hablar con ellos, haceros selfies y preguntarles lo que queráis sobre su trabajo. No olvidéis mirar el programa porque seguro, seguro, que alguno de vuestros cineastas favoritos va a pasar estos días por Almería». Y es que uno de los valores de Fical es la oportunidad de sentir muy de cerca a los profesionales del audiovisual almeriense.

El 'teaser' presentado por Elena Sánchez en la Gala Inaugural augura una edición de FICAL brillante y llena de emociones, con historias llenas de pasión y de amor por el cine. ¡3, 2, 1… Acción!