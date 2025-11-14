Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adriana Ugarte recibie el premio 'Almería, Tierra de Cine' de manos del presidente de la Diputación. R. I.

Fical comienza el 'rodaje' de una historia de amor entre Almería y el cine

La gala inaugural del festival, en la que Adriana Ugarte ha recibido el premio 'Almería, Tierra de Cine', congrega a los protagonistas de las primeras películas progrmadas: 'Papeles' y 'La boda'

M. P. M.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:36

El XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha iniciado el rodaje de la historia amor de Almería con el cine con la Gala ... Inaugural, en la noche de este viernes en el Auditorio Maestro Padilla, cuyas primeras escenas han sido protagonizadas por la actriz Adriana Ugarte, que por la mañana ha descubierto su Estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad, y esta noche ha recibido el premio Almería Tierra de Cine de manos del presidente de Diputación, Javier Aureliano García. Un reparto que también ha incluido, entre otros actores, a los protagonistas de 'Papeles', Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent, que se ha estrenado en primicia tras la Gala, y 'La Boda', Elena Furiase, Daniel Chamorro, Antonio Dechent, Felipe García Vélez, Margarita Lascoiti y María Jesús Hoyos, que tendrá su estreno nacional mañana, sábado, en FICAL. Una ceremonia con banda sonora en directo con el pop de Natalia Lacunza.

