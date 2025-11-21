Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fical celebra a lo grande el talento mundial del cortometraje con una gala llena de ilusión, estrellas y emociones

En la ceremonia se ha homenajeado a Leo Harlem, con el Premio de Honor del Festival, y a la producción 'Ángela', con el Premio Especial Series TV

María Paredes Moya

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Hay un refrán que dice «lo bueno, si breve, dos veces bueno» y es lo que se podría afirmar del talento concentrado en unos minutos ... de los 34 proyectos finalistas proyectados en el Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto'. Todos sus creadores ya pueden sentirse triunfadores, pues han sido seleccionados entre 2.035 trabajos audiovisuales recibidos de todo el mundo. Esta noche sus equipos técnicos y artísticos se han paseado por la alfombra roja, han posado en el photocall y han sido los protagonistas de la Gala que Fical les dedica en cada edición, celebrada en un lleno Teatro Cervantes.

