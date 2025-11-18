Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fical celebra los 60 años de 'La muerte tenía un precio', obra que unió a Clint, Leone, Morricone y el western con Almería

La mesa redonda moderada por el periodista y experto en cine Juan Gabriel García repasa los motivos por los que la película cambió los cánones del spaghetti western

María Paredes Moya

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

La vinculación de Almería con el cine tiene en la película 'La muerte tenía un precio' el principal y definitivo punto de inflexión que ha ... hecho que esos lazos permanezcan hasta el esplendoroso presente y un mejor futuro, como se puede comprobar en cada edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). Dado que este 2025 se cumple el 60º aniversario del rodaje y estreno de la película de Sergio Leone, con música de Ennio Morricone y protagonizada por un elenco de lujo capitaneado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian María Volonté y Klaus Kinski, las mesas rondadas de Fical han celebrado su quinta sesión esta tarde para rendir homenaje y analizar algunos de los aspectos que la convierten en una auténtica obra maestra.

