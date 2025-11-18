Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fical baila con 'Voy a pasármelo mejor'

La directora, Ana de Alva, el protagonista principal, Izan Fernández, y el productor, Enrique López Lavigne, presentan esta ópera prima

María Paredes Moya

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:33

El musical también está presente en el certamen Ópera Prima con la película 'Voy a pasármelo mejor', dirigida por Ana de Alva y cuyo principal ... protagonista es Izan Fernández. Junto al productor, Enrique López Lavigne han presentado este trabajo, secuela de 'Voy a pasármelo bien', y que cuenta las aventuras de los Pitus al ritmo de la música de alguna de las bandas más importante de los años 90 donde está ambientada. Les ha acompañado el director del festival, Enrique Iznaola.

