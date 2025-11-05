Fical arrancará con el estreno mundial del thriller 'Papeles' de Arturo Montenegro

La XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre de 2025, arrancará con el estreno ... nacional del thriller 'Papeles' (Papers), de Arturo Montenegro. Así lo ha anunciado la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, que ha adelantado que la cinta será presentada por sus protagonistas: Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent.

La gala de inauguración, que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre en el Auditorio Municipal Maesrro Padilla, acogerá el estreno en España de 'Papeles'. La alfombra roja y el photocall comenzarán a las 19.30 horas y la proyección dará inicio al término de la gala, dentro de la sección Estrenos Cine, que reunirá en primicia producciones nacionales e internacionales que llegarán próximamente a las salas comerciales.

La ceremonia contará, asimismo, con la presencia de Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent, protagonistas del filme, junto a la productora Patricia González (Eterno Pictures), que desfilarán por la alfombra roja y presentarán la película ante el público almeriense.

El festival acogerá esa misma mañana un pase de prensa a las 11 horas en el Teatro Cervantes, al que seguirá una rueda de prensa en el patio de luces del Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo, a las 13 horas con la asistencia de medios acreditados que podrán entrevistar al equipo de la película.

La diputada provincial ha resaltado que «empezamos Fical de la mejor de las formas, con una película que, a buen seguro, va a conquistar al público y con su equipo, para que pueda acercarla a todos los espectadores. Invitamos a los almerienses a disfrutar de esta película que se emitirá totalmente gratis tras acabar la gala de inauguración.

Inspirada en el escándalo de los Papeles de Panamá, 'Papeles' llega a España tras su lanzamiento internacional en aquel país americano, donde tuvo su estreno mundial. Desde una mirada íntima y emocional, Montenegro aborda las consecuencias humanas, políticas y mediáticas de un caso real que marcó a un país y se convirtió en símbolo global de la corrupción y la desinformación.

«Panamá se convirtió de repente en una mala palabra. Con 'Papeles' quise mirar de frente ese dolor, contarlo desde nuestro lado y ayudar a reflexionar, con verdad, sin parcialidad y desde la esperanza de volver a soñar», afirma Arturo Montenegro, nominado a los Premios Forqué y a los Globos de Oro por 'Cumpleañero'.

Para Patricia González, productora de Eterno Pictures, el proyecto «explora el lado B de la historia, ese que casi nunca se cuenta: lo que ocurre dentro de una firma señalada por el mundo entero como símbolo de la corrupción global. 'Papeles' es una historia sobre los daños colaterales, la reputación y la resistencia». Y, tras su estreno en Fical, llegará a los cines el 5 de diciembre, distribuida por Con Un Pack.

La película

Protagonizada por Megan Montaner ('Entre tierras', '30 monedas', 'La caza', 'Sin identidad'), Carlos Bardem ('La agencia', '30 monedas', 'Celda 211', 'Alacrán enamorado', 'Adiós'), Antonio Dechent ('Cerrar los ojos', 'Lobo feroz', 'A puerta fría', 'Hombre muerto no sabe vivir') y Gustavo Bassani ('Iosi, el espía arrepentido', 'Pasaporte a la libertad', 'Argentina, tierra de amor y venganza'), junto a Jaime Newbal ('Tumbadores', 'Sound of freedom', 'Perdida'), Nick Romano ( Stars at Noon', 'Plaza Catedra', 'Jacob's Trouble'), Agustín Della Corte ('La Sociedad de la Nieve') y Verónica Ortiz ('Amor secreto', 'Un esposo para Estela', 'Nacer contigo'), esta historia inspirada en sucesos reales recrea el escándalo mundial de los Papeles de Panamá, ocurrido en 2016 y considerado el mayor hackeo de la historia, con la filtración de casi 12 millones de documentos.

Escrita y dirigida por Arturo Montenegro, cuenta con Aaron Bromley ('Gauguin y el Canal') como director de fotografía. Andry José Barrientos ('Cumpleañero') es el director de producción. Amine Ayoub ('Tumbadores'), Cristina Valdés ('El Cid'), Megan González y Santiago Domínguez se ocupan de la dirección de arte. Arturo Montenegro y Antonio Zapata firman el montaje. José Rommel Tuñón ('Tumbadores', 'Cumpleañero') es el responsable del sonido directo y Carla F. Benedicto, galardonada con la Medalla de Bronce de los Global Music Awards por la banda sonora de 'Últimas voluntades', se encarga de la música.

Alfa García ('Plaza Catedral') y Diana Jiménez son las figurinistas. Yinoris Oporta ('Cumpleañero', 'Quantum of Solace') está al frente del maquillaje y peluquería. Verónica Ortiz La Loggia es la productora ejecutiva Latam. Arturo Montenegro, Andry José Barrientos, Patricia González, Enrique Fernández y Martín Almada son los productores.

Sinopsis

Atrapada en el escándalo mundial de los Papeles de Panamá, Ana Méndez, directora jurídica del bufete Shubbert & Fassano, se enfrenta a un ataque mediático sin precedentes contra el país y el bufete en el que trabaja.

Acusada de blanqueo de capitales, es perseguida por el fiscal Roberto Ramírez y la Interpol, por lo que Ana escapa a la selva para evitar su encarcelamiento. Allí, la soledad y la ausencia de sus tres hijos y de Eric, su marido, le causan un daño irreparable.