Fical arrancará con el estreno mundial del thriller 'Papeles' de Arturo Montenegro

Será la primera proyección de 'Estrenos Cine' en la gala de inauguración en la pantalla gigante del Auditorio Municipal Maestro Padilla

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre de 2025, arrancará con el estreno ... nacional del thriller 'Papeles' (Papers), de Arturo Montenegro. Así lo ha anunciado la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, que ha adelantado que la cinta será presentada por sus protagonistas: Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent.

