Fical 2025: comienza la gran aventura

La agenda está completa. Desde hoy hasta el próximo domingo 23 Almería se viste de gala para recibir a grandes estrellas del cine y la ... televisión. Arranca el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) y lo hace con uno de los rostros más populares de la pequeña y la gran pantalla: Adriana Ugarte. Ganadora del Premio de Mejor Actriz en el Certamen de Series de Fical en 2022, este año es merecedora del galardón 'Almería, Tierra de Cine'. Además, el suyo será uno de los nuevos luceros del Paseo de la Fama. Además de Ugarte, en la primera gran velada de la fiesta del cine de Almería se otorgará esta misma distinción al cómico Leo Harlem.

En los próximos días, recibirán también su premio 'Almería, Tierra de Cine' los actores Eduard Fernández y John Rhys-Davies. A excepción de Leo Harlem, todos los premiados tienen algo en común: a lo largo de su carrera participaron en rodajes en los cinematográficos escenarios de la provincia.

El británico John Rhys-Davies, que aterrizará en Almería el sábado 22, ha participado en algunas de las sagas cinematográficas más punteras de la historia del cine. Una de ellas, precisamente, fue la que le trajo a Almería. Corría el año 1988 y Rhys-Davies llegó junto a Steven Spielberg, Harrison Ford y Sean Connery para rodar la tercera aventura del arqueólogo más famoso del celuloide, 'Indiana Jones y la última cruzada'.

Su papel de Sallah, compañero 'buscatesoros' del Dr. Jones, fue su primera gran incursión en los corazones de los amantes del cine pero, dos décadas después, daría el definitivo convirtiéndose en el enano Gimli en la trilogía de 'El señor de los anillos' de Peter Jackson.

A sus 81 años, visitará de nuevo Almería para recoger un merecidísimo premio y dejar plasmado, en forma de estrella, su nombre para la posteridad como parte de la historia del cine 'made in Almería'.

Finalmente, pero no por ello menos importante, cerrará la nueva edición de Fical el siempre genial Eduard Fernández. El actor catalán se unirá a la larga lista de estrellas del Paseo e la Fama de Almería el domingo 23, en la jornada final del festival. El sábado, en la gala de clausura, que de nuevo presenta Cayetana Gillén Cuervo, Fernández recibirá la estatuilla de su premio 'Almería, Tierra de Cine'.

Cuatro, y muy reconocibles, nombres propios, los que serán en esta ocasión los principales protagonistas de Fical, aunque los auténticos ganadores son los espectadores. No en vano, este festival permite disfrutar, sin coste alguno, de una agenda amplísima, cargada de estrenos de cine. Al final, lo que buscan quienes se acercan a citas como esta.

Almerienses y visitantes podrán disfrutar las películas a concurso en la sección Ópera Prima', que se proyectan diariamente. Este año, disputarán los premios de Fical 'Aro Berria' (Irati Gorostidi), 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe), 'Enemigos' (David Valero), 'Esmorza amb mi' (Iván Morales), 'Estrany riu' (Jaume Claret Muxart), 'Forastera' (Lucía Aleñar Iglesias), 'La tierra de Amira' (Roberto Jiménez), 'Leo & Lou' (Carlos Solano), 'Lo que queda de ti' (Gala Gracia), 'Sorda' (Eva Libertad), 'Tras el verano' (Yolanda Centeno) y 'Voy a pasármelo mejor' (Ana de Alva).

Además, el festival dará a conocer en primicia en estos diez días los films 'Papeles', de Arturo Montenegro; 'La boda', de Pedro Cenjor; 'Polar', de Alberto Palma; o 'Calcinación', de Luis Navarrete. En la sección dedicada a la televisión, se ofrecerán los estrenos de 'Anatomía de un instante', 'Cayetana, la duquesa de todos' y el episodio 200 de la serie de televisión 'La que se avecina', que fue rodado en Almería y por el que se la reconocerá con el premio Filming Almería.

A este reconocimiento se sumarán los Premios Especiales de Series, que este año distinguirán a 'La Promesa', tras su éxito internacional y su Premio Emmy en 2024, y también a la serie 'Ángela' por «romper esquemas y convertirse en una referencia de 2025».

'Generación Cinexin'

El actor y director Alex O'Dogherty será galardonado con el Premio Canal Sur, que pone en valor a los andaluces vinculados a la industria audiovisual y cinematográfica. Un homenaje que llega cuando se cumple un cuarto de siglo de la película 'El factor Pilgrim', protagonizada por el actor andaluz y dirigida por Santi Amodeo y Alberto Rodríguez. Rodada en Londres, fue el primer largometraje de la llamada 'Generación Cinexin'. Los propios directores participarán en la charla 'Cómo hice mi primer largo'.

Y, por su puesto, los cortometrajes no pueden faltar en Fical. La organización reconoció en la presentación del evento que este año se han superado todas las previsiones con la recepción de 2.035 cortos de 74 países y 1.196 producciones españolas. Entre los 34 cortos seleccionados, 22 son españoles y, de estos, 3 de la provincia de Almería y 8 de Andalucía. El resto de nacionalidades representadas son Francia, Croacia, Italia, Colombia, República Dominicana, Ruanda, China y Estados Unidos.

Todos los trabajos se podrán disfrutar a lo largo del festival en los pases de acceso libre para el público, que está llamado también a votar por sus favoritos.

Finalmente, entre las muchísimas actividades incluidas en la programación –en la que incluso se mostrará el videoarte de Marina Abramović– no faltarán en esta cita con el cine deAlmería las charlas y mesas redondas que son ya parte de la identidad de Fical. Centradas en el cine y la televisión, contarán con caras reconocidas del sector en España, dispuestas a compartir sus experiencias con los asistentes. Sin duda, uno de los platos fuertes de este festival.

Y como celebrar es importante, dos fiestas en el Teatro Cervantes darán la bienvenida y despedirán Fical. Hoy, con Julián Villagrán y El Cejas como DJs y, en justo una semana, la siempre divertida velada amenizada por Carlos Areces.

Toda la información sobre la programación de Fical 2025 así como los procedimientos para asistir a galas o determinados eventos se puede encontrar en la web yosoyfical.es.