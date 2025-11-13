Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fical 2025: comienza la gran aventura

driana Ugarte destapa hoy su lucero en el Paseo de la Fama y, en los próximos días, le seguirán los actores Eduard Fernández y John Rhys-Davies

Alicia Amate

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:16

La agenda está completa. Desde hoy hasta el próximo domingo 23 Almería se viste de gala para recibir a grandes estrellas del cine y la ... televisión. Arranca el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) y lo hace con uno de los rostros más populares de la pequeña y la gran pantalla: Adriana Ugarte. Ganadora del Premio de Mejor Actriz en el Certamen de Series de Fical en 2022, este año es merecedora del galardón 'Almería, Tierra de Cine'. Además, el suyo será uno de los nuevos luceros del Paseo de la Fama. Además de Ugarte, en la primera gran velada de la fiesta del cine de Almería se otorgará esta misma distinción al cómico Leo Harlem.

