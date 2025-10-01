El IV Festival Nacional de Comedia de Almería crece en diversión y traerá ocho propuestas en un mes Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Xavier Deltell, Sharonne, El Langui, Agustín Jiménez, Juan Amoedo y Carles Sans de El Tricicle, entre los protagonistas del humor

María Paredes Moya Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:39

Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Xavier Deltell, Sharonne, El Langui, Agustín Jiménez, Juan Amoedo, Carles Sans de El Tricicle… La ciudad de Almería alzará el telón al humor en varios formatos y para distintos públicos del 5 de octubre al 1 de noviembre con el IV Festival Nacional de Comedia de Almería.

El ciclo organizado por Kuver Producciones, el área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y 'Costa de Almería', de la Diputación Provincial, regresa en el marco de la programación trimestral municipal de otoño con ocho propuestas de primer nivel que se desarrollarán, tres en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y cinco en el Teatro Cervantes, tal y como han desvelado este miércoles el concejal Diego Cruz y el responsable de Programación de Kuver Producciones, Pepo Verdejo.

La inauguración del Festival de la Comedia será este domingo 5, a las 19 horas, en el Auditorio Maestro Padilla, con 'La Noche Es Comedia'. Un show de monólogos presentado por dos caras muy conocidas de 'La Que Se Avecina', como Nacho Guerreros y Macarena Gómez, con la participación de Xavier Deltell, Tomás García y Jorge García 'El Perrichi'.

El siguiente fin de semana habrá dos citas en el Teatro Cervantes: 'The Big Star Show' con Sharonne el sábado 11, a las 22.30 horas; y 'Campeones 2', obra que gira con la misma filosofía que las películas de Javier Fesser y protagonizada por 'El Langui', todo un ejemplo de inclusión, el domingo 12, en el Auditorio a las 19 horas.

El 17 y 18 serán en el Teatro Cervantes, con Agustín Jiménez y 'Salir De La Tele' (19.30 horas) y Juan Amoedo y su '013' (22.30 horas), respectivamente.

El Maestro Padilla recibirá una nueva cita del Festival con 'No Me Toques El Cuento' el viernes 24 de octubre, a las 20 horas. Una obra que 'revisita' la figura de las princesas Disney con mucho sentido del humor.

Y las dos últimas serán en el Cervantes; el día 26 con 'Jueves y Familia' (17.00h), una parodia musical inspirada el mundo del terror; y el gran cierre el 1 de noviembre con 'Por Fin Solo' de Carlos Sans, uno de los tres míticos componentes de El Tricicle, a las 20.30 horas.

Las entradas están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web https://almeriaculturaentradas.es/ en el caso de los espectáculos del Auditorio y en la taquilla del Teatro Cervantes y en la web https://www.todaslasentradas.com en los del Cervantes.

«La programación del área busca ser lo más completa posible durante todo el año, atendiendo a todas las disciplinas artísticas y en esa variedad de propuestas, el humor juega un papel fundamental puesto que, como sabéis, reír rejuvenece y hace desconectar de las preocupaciones del día a día. Es uno de los campos de la programación que mejor respuesta de público tiene siempre y la consolidación del Festival de la Comedia es un gran ejemplo de ello», ha afirmado el concejal de Cultura.

También Diego Cruz ha querido subrayar la colaboración entre todas las partes implicadas. «Es un ciclo que llenará de humor y felicidad los dos teatros y auditorios más grandes de la capital, gracias a la colaboración público y privada que tanto defendemos, puesto que contaremos con tres propuestas para el Auditorio Municipal Maestro Padilla y otras cinco en el Teatro Cervantes, que como siempre, sigue ejerciendo de dinamizador de la vida en el centro de la ciudad».

Por su parte, Pepo Verdejo ha agradecido esa colaboración institucional y recordaba que «uno de los lemas de Kuver Producciones es 'trabajamos para hacerte feliz' y sin duda la comedia es eso. Desde nuestros inicios nos especializamos en el mundo del humor y trabajamos mucho con cómicos que después crecieron a lo grande como Dani Rovira, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Monaguillo… Este año hemos querido crecer también en programación y al final hemos buscado una diversidad en los tipos de humor. Desde el familiar al más popular o el más gamberro».