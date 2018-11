El Festival Internacional de Cine de Almería, más almeriense que nunca El Patio de Luces de Diputación acogió la presentación de la XVII edición de Fical. / N. E. Se potenciará la gala del audiovisual almeriense con el fin de reconocer a las personas que han hecho y hacen grande la industria del cine NEREA ESCÁMEZ ALMERÍA Martes, 13 noviembre 2018, 00:42

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) vuelve a dejar lista su puesta en escena y a gritar: ¡Acción! El certamen cinematográfico cumple este año la XVII edición y tras su presentación el día de ayer, donde acudió el presidente de Diputación, Gabriel Amat, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, y el director de la XVII edición, David Carrón, se explicó la programación del festival.

Se espera que continúe agrandando su historia ya que, el Festival de Cine es reconocido por sus reclamos y la manera de situar a la provincia de Almería en el punto de mira para que las grandes productoras decidan contar con los rincones de la ciudad para las grabaciones de sus estrenos.

Este año, del 17 al 24 de noviembre, el Festival Internacional de Cine de Almería regresa seleccionando lo mejor del cine a nivel internacional y nacional, con un centenar de actividades gratuitas.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, señaló la evolución de Fical, «estamos orgullosos de haber conseguido que el Festival crezca de forma exponencial y hemos logrado colocar Fical en el mapa de los grandes festivales de todo el país».

Ramón Fernández-Pacheco, por su parte, informó que «el Ayuntamiento de la capital vuelve a estar al lado de Diputación en la promoción del cine y por eso hemos aportado 50.000 euros para la edición 2018» y respecto al festival, explicó que «somos una ciudad muy cinematográfica, y entre todos hemos conseguido volver a situar el cine como uno de los valores de referencia de Almería». Como ejemplo, puso «los rodajes durante 2018 de grandes producciones internacionales, entre otras, las películas 'Wonder Woman: 1984' y 'The Rhythm Section', y las series 'Bounty Hunters' de Sky One, 'Hanna', de NBC y Amazon TV, y 'Los Nuestros 2' de Tele 5».

El diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, adelantó los grandes momentos que vivirá el festival, «el punto de partida lo tendremos el próximo sábado 17 con la Gala de inauguración que presentará la actriz Llum Barrera», subrayó y además, habló sobre los galardones «como el Premio Almería Tierra de Cine a Luis Tosar o el Premio Filming que recaerá en la Serie 'Los Nuestros 2'».

Además, Rodríguez se refirió a otro de los grandes momentos del festival que «llegará el miércoles 21 con la Gala del Audiovisual Almeriense que patrocina Cosentino y que reconoce la labor de los almerienses implicados en la industria cinematográfica como al premio ASFAAN que recaerá este año en Juan Gabriel García». La gala será conducida por «la periodista Marta Rodríguez y contará con la música en directo de Zarrita y las actuaciones de Paco Calavera y Pepe Céspedes», concluyó el diputado tras desvelar el nombre de la presentadora de la gala de clausura: Cayetana Guillén Cuervo.

Las Opera Prima Largometrajes 2018 del Festival Internacional de Cine reúne también a seis obras de gran peso e importancia en el panorama cinematográfico: 'Matar a Dios', de Caye Casas y Albert Pintó; 'Dhogs' de Andrés Goteira; 'Carmen y Lola', de Arantxa Echevarría; 'Con el viento', de Meritxell Colell; 'Sin fin', de César y JoséEsteban Alenda y por último, 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico Clavellino.

Por otro lado, Carrón amplió durante la presentación que «el premio 'Filming Almería' irá destinado a la serie 'Los Nuestros 2'» que se ha rodado en diferentes espacios de la provincia como 'El Chorrillo', Viator, Roquetas de Mar y la franja costera de la capital.

David Carrón no se olvidó de mencionar el premio 'Almería, Tierra de Cine' de la XVII edición de Fical. Dicho galardón recae este año sobre uno de los actores más reconocidos y admirados por su larga trayectoria en el panorama del cine: Luis Tosar. El actor, reconocido por Celda 211, del año 2009, estuvo en la provincia de Almería durante el rodaje de la película 'El Niño' de Daniel Monzón y además, posteriormente, participó en el rodaje de la película 'Toro' con varias secuencias rodadas en la zona de Las Salinas en Cabo de Gata.