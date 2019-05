La Feria del Libro se clausura con un emocionado homenaje a Pilar Quirosa La Banda Municipal de Música durante su concierto en la Plaza de la Catedral. / AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA La Banda Sinfónica Municipal ofreció su tradicional concierto, esta vez dedicado al cine en una concurrida Plaza de la Catedral MARÍA PAREDES Almería Martes, 7 mayo 2019, 00:39

Pilar Quirosa forma parte del paisaje literario de Almería. La escritora era asidua como organizadora y también como público de las actividades que se organizaban en la ciudad alrededor de la cultura. Su producción poética fue reconocida por la sociedad y la crítica. Y no se entendía la Feria del Libro sin su presencia. Por eso, el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería quiso que la clausura de la edición número 40 fuera con un emocionado homenaje póstumo a Pilar Quirosa. Rodeada de amigos, se recordó que las buenas personas, como Pilar no nos dejan; para ella la muerte no existe, sino que vive una metamorfosis y se encuentra presente para la eternidad en cada verso de sus libros.

El homenaje se desarrolló como a ella le hubiera gustado, recitando sus poemas. Antes de las lecturas, Maribel García recordó la faceta personal de la homenajeada, destacando que era una persona generosa, seguida de Virginia Fernández, que está preparado un proyecto literario sobre Pilar Quirosa.

Con presencia de amigos, familiares y amantes de la literatura, las palabras impresas en los libros empezaron a sobrevolar sobre la Feria del Libro creando un precioso poema de amor y cariño hacia Pilar Quirosa. La lectura fue realizada por Graciela Zárate, María Ángeles Lonarde, María Ángeles Martín, Ana Tapia, Vicenta Fernández, Francisco Vargas y todo aquel que quiso contribuir a rendirle un merecido homenaje póstumo a Pilar Quirosa. El recuerdo también estuvo presente en el Concurso de Microrrelatos, pues el pie para comenzar las obras nació de una obra de la poeta.

Concierto de la Banda

Previamente al homenaje, la Banda Sinfónica Municipal de Almería ofreció un delicioso concierto, donde la música se fusionó con los libros y el entorno presidido por la Catedral de Almería.

Bajo la batuta de Alfonso Maribona, interpretó un programa donde grandes bandas sonoras acompañaron a todos los asistentes en una magistral interpretación. Rodeados de libros y público se escuchó 'Lawrence de Arabia', de M. Jarre y A. Reed, mientras el público se imaginaba las escenas rodadas en el Parque Nicolás Salmerón. También se disfrutó con la envolvente obra 'Memorias de África', de John Barry y Johan de Meij, que de forma espléndida interpretaron Meryl Street y Robert Redford. El programa comenzó con 'El viento de los sauces', de Johan de Meij, y se cerró con la marcha 'Pompa y Circunstancia número 1', de E. Elgar. Muy aplaudido.

La música seguida de la poesía fue la mejor forma de clausurar la 40º Feria del Libro de Almería. ¡Viva la literatura!