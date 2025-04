La Feria del Libro de Almería viste su penúltimo capítulo de rock and roll, salud y realismo mágico Loquillo, Boticaria García y David Uclés triunfan en una jornada con gran seguimiento también para Paula Mandarina, Diego Arboleda Álvaro Colomer y Pablo Albo

La Feria del Libro de Almería 2025 ha escrito hoy un trepidante penúltimo capítulo de su cuadragésimo quinta edición donde no han faltado ingredientes de lo más variado para ofrecer un desarrollo de lo más completo. Desde los mejores cuentacuentos para el público infantil con Paula Mandarina y Diego Arboleda por la mañana, y Pablo Albo por la tarde, pasando por la didáctica de la escritura de Álvaro Colomer, la salud y alimentación de Boticaria García, la intrínseca actitud de rock and roll de Loquillo y el realismo mágico de David Uclés. Todo ello coordinado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

La jornada ha empezado dedicada a los más pequeños de la casa, con sesión de cuentos matinal con Paula Mandarina y '¿Quién teme al lobo feroz?', y con la charla-taller 'Risas fantásticas' con el escritor Diego Arboleda, ambos en el patio de la delegación de Gobierno de la Junta, nuevamente colaboradora con la Feria del Libro.

Por la mañana también se ha podido disfrutar en el salón de actos de la presentación del libro 'Aprende a escribir' (Debate) del crítico y escritor Álvaro Colomer, presentado por el crítico y escritor Eduardo Boix. Un singular manual de escritura con los «trucos creativos» de los grandes maestros de la literatura en lengua española, desde Manuel Vicent a Luna Miguel, de Soledad Puertolas a Luis Landero o Enrique Vila-Matas.

Boticaria García, didáctica divertida

'Tu cerebro tiene hambre' (Planeta) es el último libro de Boticaria García y para su presentación, en la que ha sido preludiada por María Dolores Rubio Escobar, ha contado con muchas de las personas asistentes, dando un carácter cómico, a la vez que muy didáctico a lo que pasa dentro del cuerpo cuando se come sin tener hambre 'real'. «Hay muchos tipos de hambre, también hay un hambre ambiental, que es cuando pasamos por olores o vemos alimentos que nos dan mucha dopamina, o emocional, si tenemos muchos estrés».

En su exposición, Boticaria ha explicado de forma muy gráfica cómo una alimentación incorrecta puede derivar en el nacimiento de radicales libres dentro del cuerpo y, por tanto, la posibilidad de derivar en procesos oncológicos. «No es verdad eso de que tenemos que comer 'escuchando a nuestro cuerpo' porque puede darse el caso, y se da, de que el cuerpo no funcione correctamente y nos diga que comamos cuando en realidad no lo necesitamos».

La alimentación rica «en la bandera de Portugal: verdes con verduras de hoja, brócoli… y roja, con tomate, zanahoria, remolacha…» que contienen muchos antioxidantes, y el deporte se antojan fundamentales.

Loquillo y su 'Paseo de gracia'

Presentado por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y acompañado tanto por el coordinador de la Feria, Manuel García Iborra, como de la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, Loquillo ha abarrotado el salón de actos y también la zona de firmas en la Rambla presentando, por primera vez, su última novela 'Paseo de gracia', a la venta desde el pasado jueves.

Almería ha tenido el placer de ser la primera ciudad de presentación del su nueva obra, con la que Loquillo continúa así aumentando su bibliografía de puño y letra tras 'El chico de la bomba' (2002), éxito de ventas y crítica, al que siguieron 'Barcelona ciudad' (2010), 'En las calles de Madrid' (2018) y 'Chanel, cocaína y Dom Perignon' (2019), obras de carácter autobiográfico.

'Paseo de gracia', más allá de una autobiografía, es un recorrido por la ciudad de Barcelona, por sus calles y su esencia. Por todos los cambios y evoluciones que ha vivido la Ciudad Condal y quienes viven en ella. La Barcelona actual, a través de los cinematográficos ojos del Loquillo. El artista ha diseccionado de manera serena y esencial cómo ha ido narrando su vida en cada libro, acorde a las necesidades vitales y expresivas de su edad y de cada contexto político y social.

Loquillo ha defendido la credibilidad del relato, «como escritor o como artistas, has de provocar situaciones, de vivir la vida hasta las últimas consecuencias en cada momento, porque sino el relato no existe. Hay gente que ensueña, que imagina, pero a la larga se ven las costuras, o yo se las veo, al menos .A mí siempre me han gustado los creadores que hacen de su vida una obra. Y que el lector en este caso lea y se lo pase bien, que se haga preguntas y que incluso se enfade con el artista. Es entonces cuando doy el objetivo por logrado».

Después de publicar recientemente 'Europa', con poemas de Julio Martínez Mesanza, Loquillo ha confirmado la llegada de una nueva gira 'Corazones legendarios' y su deseo de grabar algún día un disco con poemas de Manuel Machado. «Tengo más ideas que tiempo para todo lo que me gustaría hacer», ha afirmado.

David Uclés y el realismo mágico

De lleno en lleno, el salón de nuevo estuvo a abarrotar con la presentación del libro «La península de las casas vacías» (Siruela) del escritor David Uclés, una de las sensaciones del año, presentado por la profesora Isabel Giménez Caro y de la mano del Centro Andaluz de las Letras. Uclés ha compartido el proceso creativo de una novela que vuelve a revivir con fuerza todo ese realismo mágico, más propio de la literatura latinoamericana con Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Isabel Allende o Jorge Luis Borges como algunos de sus principales exponentes.

Sin embargo, el éxito de Uclés reside en la completa 'españolización' del tono literario, adaptando esa narrativa al conflicto de la Guerra Civil Española, con numerosos personajes bien determinados y de trayectorias muy definidas, donde lo fantástico apuntala la crudeza de lo real; donde los anónimos miembros de un extenso clan de olivareros de Jándula cruzan sus destinos con los de Alberti, Lorca y Unamuno; Rodoreda, Zambrano y Kent; Hemingway, Orwell y Bernanos; Picasso y Mallo; Azaña y Foxá; donde lo épico y lo costumbrista se entrelazan para tejer un portentoso tapiz, poético y grotesco, bello y delirante.

La jornada de sábado ha contado con doble sesión de cuentos con Pablo Albo. Por un lado 'Cuentos de cuando el mar volaba', destinado a público familiar a partir de 6 años, y 'Cuentos poco edificantes', destinado al público adulto.