'Extraño Río' desemboca en las óperas primas de Fical, con el aval de dos premios internacionales en Italia

Dídac tiene dieciséis años y viaja en bicicleta por el Danubio con su familia. Entre días calurosos, un encuentro inesperado cambia el rumbo del viaje: ... un misterioso chico aparece entre las aguas del río. Su presencia enigmática no solo despierta algo nuevo en Dídac, sino que empieza a alterar la relación con su familia. Este es el punto de partida de 'Extraño río', la primera película de Jaume Claret Muxart, una de las últimas cintas participantes en la sección Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La película llega a Fical con las credenciales de haber sido distinguida en la Mostra de Venecia con el Bisato de Oro a la Mejor Contribución Artística otorgado por la Crítica Independiente y de haber sido reconocido con el Best Mediterranean Film 2025 por la Academia de Bellas Artes de Venecia.

Su protagonista, Jon Monter, ha compartido impresiones antes de proyección esta noche en el Teatro Cervantes. El director de Fical, Enrique Iznaola, ha presentado la película como «una propuesta muy personal y muy de autor y que puede ser considera ya como una pequeña joya de culto dentro del cine español», ha afirmado.

Uno de los secretos de 'Extraño río' es la combinación del misterio y la fantasía, con cierto aire bucólico, con la realidad, desplegada como una 'road movie' en bicicleta y con una fuerte dosis de sensualidad. Es la primera película del director, tras tres cortometrajes anteriores: 'Mia i Marc' en 2019, 'Ella i jo' en 2020 y 'Die Donau' en 2023.

Jon Monter ha asegurado que «es una película bonita y hecha con muchas ganas. Jaume sabía lo que hacía, tenía muy clara la historia. Habla de la adolescencia, algo por lo que al final hemos pasado todos y con lo que es fácil identificarse en algún momento. Estoy muy contento de todo lo que está consiguiendo la película. Desde luego cuando vi el proyecto ni mucho menos pensaba en haber hecho ese recorrido y trayectoria. Que esté bien recibido siempre es algo bueno y creo que todo el equipo se lo merece».

Sobre el rodaje, Monter ha expresado que «para mí fue muy cómodo. Antes de rodar ya conocía a parte del equipo y fue todo muy natural, una experiencia enriquecedora y bonita. El hecho de que sea yo quien sale en pantalla la mayor parte del tiempo no lo vi como un peso sino como una oportunidad».

Un papel nada sencillo si se tiene en cuenta que es una de las primeras experiencias del actor, cuyo papel además no tiene tanto texto y si mucho juego gestual y, sobre todo, de miradas. «No es una película muy comercial pero está muy bien hecha. Hicimos con Jaume y la directora de casting bastantes ensayos, desde enero que finalizó el casting hasta julio, que empezamos a rodar, hicimos muchos ensayos en Sant Cugat».

Sobre su carrera de futuro ahora que, sin duda, se le abrirán muchas puertas por la interpretación en 'Extraño río», Jon Monter apunta que «quiero probar mucho tipo de películas, series, cortometrajes o hacer teatro. Desde luego, claro que me gustaría vivir de la actuación y esta película ayuda a que eso se haga real, pero me gustaría probar muchas opciones y cosas nuevas y no encasillarme siempre en un mismo tipo de personaje», ha deseado.