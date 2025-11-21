Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Extraño Río' desemboca en las óperas primas de Fical, con el aval de dos premios internacionales en Italia

Dirigida por Jaume Claret Muxart, su protagonista, Jon Monter ha presentado la película que presenta un despertar de amor adolescente que mezcla lo real con la fantasía y lo bello con lo perturbador

María Paredes Moya

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:06

Dídac tiene dieciséis años y viaja en bicicleta por el Danubio con su familia. Entre días calurosos, un encuentro inesperado cambia el rumbo del viaje: ... un misterioso chico aparece entre las aguas del río. Su presencia enigmática no solo despierta algo nuevo en Dídac, sino que empieza a alterar la relación con su familia. Este es el punto de partida de 'Extraño río', la primera película de Jaume Claret Muxart, una de las últimas cintas participantes en la sección Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

