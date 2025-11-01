Berna González Harbour (Santander, 1965) es muchas cosas, y todas interesantes. Periodista y escritora, dice que para ella lo que la define es ser periodista ... ante todo. En su último libro, 'Qué fue de los Lighthouse' (Random House) –ya en su cuarta edición pocos meses después de su publicación–, sitúa al lector en el corazón de una familia británica cuyo pasado colonial resuena en el presente como un eco incómodo. Con su habitual precisión periodística y su mirada literaria, la autora —una de las voces más sólidas del periodismo español y subdirectora durante años de El País— entrelaza la herencia familiar, la culpa histórica y las tensiones del mundo contemporáneo. Pensando ya en su próxima novela, desliza que probablemente transcurra en España y algunas ideas le rondan ya para ese próximo libro. González Harbour participa el miércoles en el Aula deCultura de IDEAL, patrocinada por la Fundación Unicaja.

–Esta novela sitúa el colonialismo británico no solo como escenario, sino casi como un espejo en el que se mira Europa. ¿Qué le interesaba narrar a través de esta familia y su pasado oculto?

–Sobre todo me interesaba reflejar la división dentro de una familia, esas rencillas que se gestan desde la cuna y que quedan opacadas por la buena educación, la clase social o la hipocresía, pero que están ahí, larvadas. En un momento dado, una chispa —en este caso, el entierro del padre y la herencia— desnuda los secretos turbios del colonialismo, pero también los odios y divisiones entre los hermanos. Y eso ocurre en muchas familias: a partir de una herencia, aunque no hablemos de millones, surgen viejas heridas gestadas durante décadas. El colonialismo es el telón de fondo, pero mi primer objetivo era retratar el ocaso de una familia… y el de nuestro mundo, tan polarizado.

–La novela transcurre en la época actual, y vemos presentes determinados clichés, tópicos y 'pecados' de la sociedad que siguen persistiendo hoy en día, aunque el colonialismo lo veamos como algo tan lejano.

–Sí, en ese sentido me ha servido el colonialismo británico porque terminó antes de ayer. Refleja cómo ese bienestar europeo, esa riqueza europea, pues se ha fajado y forjado sobre los cimientos de una injusticia, de esclavitud, de saqueos, de expropiaciones y que en ese momento se veían y que alcanza la memoria de los vivos. Ahí estoy hablando de mi abuelo, que sirvió en Tanganica donde nació mi madre (hoy Tanzania) y por tanto es la memoria de los vivos. Yo había recogido siempre esa épica de que mi abuelo llevó las vacunas a África, que Inglaterra había llevado la evolución, el desarrollo, el bienestar, la religión verdadera, etc. Y cuando te pones a escarbar te encuentras una versión que hoy podemos afrontar y debemos afrontar, que es buscar la verdad de lo que se hizo. Creo que es actual porque muestra sobre qué cimientos está construido nuestro bienestar, que al final siempre es alguien abusando de alguien abusado.

–Un pasado que las siguientes generaciones digieren de formas muy diferentes.

–La novela atraviesa décadas y generaciones, pero está basada en el presente. En esta familia, el presente pasa por encima como un tanque. Algunas generaciones no conocen la guerra, pero sí sienten cómo el mundo las desborda: el MeToo, las reflexiones sobre la violencia de género, el abuso sexual, la inmigración… Todo eso las deja descolocadas. Hay personajes que se enfrentan a un cambio de mirada que ya no entienden, y me interesaba retratar precisamente eso: el desconcierto ante un mundo que ya no se parece al que creían suyo.

–¿A su 'parte británica' se le ha hecho difícil enfrentarse a ese pasado?

–No, en absoluto. Ha sido muy enriquecedor. Ser hija de inglesa, pasar los veranos allí, tener familia inglesa… todo eso me ha aportado mucho. Pero sí que es cierto que la tortilla se ha dado la vuelta: cuando yo era niña, Inglaterra era la modernidad, todo me fascinaba y España el país en blanco y negro. Hoy es al contrario, son los ingleses los que vienen. España hoy es un país evolucionado, moderno y que puede dar ejemplo , que a veces nos avergonzamos y no, podemos dar ejemplo en muchas cosas. Mi madre a veces me dice que critico mucho a Inglaterra en esta novela pero yo le digo que en mis otros libros también he criticado España (risas).

–Hay muchas voces en la novela. ¿Qué le reveló escribir desde perspectivas tan distintas según cada personaje?

–Me encantó hacer esa aproximación coral. Es una herramienta muy de la novela negra: el lector tiene más información que los personajes, que solo conocen su parte y la interpretan a su manera. Eso permite crear intriga y complejidad. Yo, literalmente, tenía el despacho lleno de notas de colores: cada color era un personaje. El rosa, Ben; el azul, otro… Así iba alternando miradas y tiempos. También dibujé una línea generacional: los sesenta, los ochenta, los dos mil… Ha sido un placer jugar con todas esas voces.

–Por su experiencia como periodista y escritora, ¿cree que Europa ha hecho las paces con su pasado colonial?

–Yo creo que sigue sin hacer las paces. Algunos países están empezando a hacerlo: Alemania o Bélgica, por ejemplo, han tenido gestos de aproximación, de devolución o cesión de obras de arte saqueadas, de puesta en comunicación con esas comunidades afectadas. Hay muchos caminos para tener esos gestos de pedir disculpas. Creo que de lo que se trata más que nada es de conseguir un relato común más que de pedir perdón, de reconocer qué hicimos, qué pasó, tener una historia común que a veces nos cuesta tanto, como en la novela, cada uno tiene una versión distinta de cómo fue.

–Mientras leía su novela pensaba que el imperialismo británico podía extrapolarse a otros contextos de diferentes países, como las dictaduras, donde también hubo familias que se enriquecieron gracias a la injusticia.

–Totalmente. Aquí tenemos ejemplos claros. Yo soy muy partidaria de todas las leyes de memoria, como lo son la ONU y otros organismos internacionales. Cuesta mucho en España, todavía hay sectores muy resistentes que creen que es mejor no tocar el pasado. Pero si hay muertos en las cunetas, habrá que sacarlos, habrá que enterrarlos y permitir que las familias se despidan y no nos lo hemos inventado los más favorables a esas leyes de memoria sino que son procesos instituidos por la ONU y los han seguido otros países como Sudáfrica, Argentina, y muchísimas dictaduras más recientes que la nuestra han sido capaces.

–¿Prefiere contar la realidad como periodista o desentrañarla como escritora desde la ficción?

–He trabajado tanto como periodista que es mi gran vocación, a la que adoro, que ahora prefiero desentrañar las cosas como novelista. En el periodismo lo he hecho todo y en la novela tengo todo por hacer, tengo ocho libros pero la novela es un territorio mucho más libre, creativo, donde a partir de la siembra de la realidad como escritora creas tu universo, puedes resolver conflictos, matar, enamorarte, inventar… Es un terreno de madurez donde me gusta más moverme.