Berna GonzálezHarbour posa con su libro 'Qué fue de los Lighthouse'. D. Pedriza

Berna González Harbour

Periodista y escritora
«Europa sigue sin hacer las paces con su pasado colonial»

La autora de 'Qué fue de los Lighthouse' conversa con IDEAL ALMERÍA antes de su participación en el Aula de Cultura, que tendrá lugar el próximo miércoles 5 en la Fundación Unicaja

Rosenda Mirón

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:38

Comenta

Berna González Harbour (Santander, 1965) es muchas cosas, y todas interesantes. Periodista y escritora, dice que para ella lo que la define es ser periodista ... ante todo. En su último libro, 'Qué fue de los Lighthouse' (Random House) –ya en su cuarta edición pocos meses después de su publicación–, sitúa al lector en el corazón de una familia británica cuyo pasado colonial resuena en el presente como un eco incómodo. Con su habitual precisión periodística y su mirada literaria, la autora —una de las voces más sólidas del periodismo español y subdirectora durante años de El País— entrelaza la herencia familiar, la culpa histórica y las tensiones del mundo contemporáneo. Pensando ya en su próxima novela, desliza que probablemente transcurra en España y algunas ideas le rondan ya para ese próximo libro. González Harbour participa el miércoles en el Aula deCultura de IDEAL, patrocinada por la Fundación Unicaja.

