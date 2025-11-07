Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Participantes en el rodaje tutorizado de Gallo Pedro. R. I.

Estudiantes de audiovisuales y personas con síndrome de Dow, unidos por el cine

Verdiblanca y Diputación realizan una nueva edición del Festival de Cortos Gallo Pedro con jóvenes con y sin discapacidad, que se enmarca dentro de Fical

M. P. M.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro y la Diputación de Almería han realizado una nueva edición de un rodaje tutorizado que une en un ... mismo equipo a personas con y sin discapacidad de la asociación Asalsido-Down con alumnado de audiovisuales del IES Albaida. Todos trabajan con un objetivo común: el de grabar un cortometraje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  2. 2 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  3. 3 Pilar Cosentino afirma que su grupo ha logrado que un producto industrial sea percibido como uno de consumo
  4. 4 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER
  5. 5 Roquetas aprueba el presupuesto del 2026 con críticas por «falta de ideas»
  6. 6 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  7. 7 Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido
  8. 8 Mojácar viaja a Londres para reforzar su proyección internacional
  9. 9 El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada
  10. 10 En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estudiantes de audiovisuales y personas con síndrome de Dow, unidos por el cine

Estudiantes de audiovisuales y personas con síndrome de Dow, unidos por el cine