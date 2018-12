El estreno de 'The Hole Zero' convence por su humor, acrobacias y sensualidad La Terremoto de Alcorcón, en el centro, junto a parte del elenco. / AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA La carpa de la avenida del Mediterráneo recibe a cientos de personas, que acabaron encantadas con la 'precuela' que completa la trilogía MARÍA PAREDES MOYA ALMERÍA Sábado, 8 diciembre 2018, 00:34

Con las poderosas armas que los almerienses ya pudieron disfrutar en la primera y la segunda edición de 'The Hole' y renovados con una estética neoyorquina inspirada en la mítica discoteca Studio 54 y, por tanto, con una espectacular banda sonora, cientos de personas estuvieron a punto de colgar el cartel de 'no hay entradas', la noche del jueves, en el estreno oficial en Almería de 'The Hole Zero'; el espectáculo de humor, circo y sensualidad que se enmarca dentro de la programación de Navidad del área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

El lema sigue siendo el mismo: «lo que pasa en el agujero, se queda en el agujero» y, con esa premisa que invita a la desinhibición del respetable que acude a la llamada de lo oscuro, el público entra predispuesto a olvidarse durante dos horas y media de todo lo que genera sombras, desapareciendo en la carcajada picantona, nerviosa o humorística que provoca el cuadro artístico de un espectáculo muy bien rodado y engrasado. Más de siete años en el cartel y un millón y medio de personas dan para ello.

La maestra de ceremonias, como en la primera edición, vuelve a ser el alter ego de Pepa Charro, 'La Terremoto de Alcorcón', que demuestra unas tablas y un control de respuesta ante el diferente feedback que mantiene con el público, que parece 'saberse todas'.

Ella, y su conciencia, un mini-yo, vuelve a ser la protagonista y revela, en una trama mínima pero coherente, cómo surge el amor con su rata, la que tantos quebraderos de cabeza le dará en 'The Hole' 1 y 2. Y, una vez más, sus monólogos tienen mucho de local.

La historia es la misma pero el texto se enriquece con el paso de los días y al final de los pases parece tan almeriense como la que más.

La historia se desarrolla en Nueva York, durante la Nochevieja de 1979 a 1980 en Studio 54. Con ese espíritu, la banda sonora es intachable: The Pointer Sisters, Village People, Earth, Wind & Fire, Tina Turner, Kiss o Van Halen protagonizan la primera parte del espectáculo, donde se disfrutan los alardes forzudos de Yani & Valeri y las acrobacias de Harlem Cuban Kings, algunas de tan extrema dificultad que casi por el hecho de intentarlo el aplauso está garantizado.

En este bloque también destaca el papel de Lucy (Sharonne-Cristóbal Garrido), en uno de esos temidos momentos en los que los más tímidos recuperan la fe y rezan para que no les saquen al escenario. En cualquier caso, no llega la sangre al río en ningún momento y la participación es apta hasta para los más vergonzosos.

La sensualidad y las canciones, además de con Lucy, también vendrán de la mano de una espectacular Diva (Lorena Calero), la Bola Disco (Julio Bellido), DJ Santera (Bilionda Mfunyi-Tshiabu) y la siempre inquieta Lady Fifty Four (Estíbaliz Mardones), gran 'cazadora' de voluntarios, como Salomón (Julio Cesar Joseph) y Bianca (Alexandra Masangkay), que representa al vicio servido en bandeja de plata.

En la segunda parte, además de más canciones legendarias como el 'Purple rain' de Prince, 'Life on Mars?' de Bowie, 'I am what I am' de Gloria Gaynor, 'No more tears' de Barbra Streisand o 'Yes sir, I can boogie' de Baccara, destacan las acrobacias aéreas de Dios Caballo (Daniel Sullivan) y Golden Boy (Mateo Sito).

Una escalada de ritmo que desembocará hacia el último baile, el 'Last dance' de Donna Summer, con la enseñanza de «hazlo, aunque tengas miedo», que lanza 'La Terremoto'.

Más allá de que puedan gustar más algunos elementos circenses que otros, 'The Hole Zero' refuerza el espíritu de sus dos primeras entregas y su carácter hedonista y reconstituyente, aplicable para todas las edades.

Tras el estreno, las funciones programadas son: sábado 8, a las 19.30 y 21.30 horas; domingo 9, a las 18 y 20.45 horas; miércoles 12 y jueves 13, a las 20.30 horas; viernes 14 y sábado 15, a las 19.30 y 22.30 horas; y domingo 16, a las 18 horas.

'La Terremoto de Alcorcón' será su maestra de ceremonias hasta el domingo 9 y, a partir del miércoles 12, lo será Txabi Franquesa.

Las entradas se encuentran a la venta en la propia carpa situada en la avenida del Mediterráneo y en la página web https://www.entradasthehole.com/, con precios entre 30 y 50 euros, en función de la zona elegida, puesto que existen mesas, mesas Premium y grada. Además, las promociones de descuento son constantes tal y como se informa en dicha web.