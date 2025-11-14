La estrella Adriana Ugarte ya brilla en el Paseo de la Fama

La actriz Adriana Ugarte ha recibido este viernes el premio 'Almería, Tierra de Cine' en el marco del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería ( ... Fical). Además, durante la jornada inaugural, ha destapado su estrella que, desde hoy, ya brilla en el Paseo de la Fama de la ciudad.

La jornada ha comenzado en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. Allí, la actriz ha recibido una cálida bienvenida y el reconocimiento por su larga trayectoria en la que destacan trabajos como la serie 'Heridas', grabada en San José y en la Isleta del Moro, en Níjar.

Adriana Ugarte R.I.

«Siempre me he sentido muy acogida y muy bien tratada en esta tierra», ha declarado Adriana Ugarte. Además, ha destacado la capacidad que tiene la provincia para convertirse en el escenario de grandes obras audiovisuales. «Tiene algo que no se puede imitar y que engancha. Para mí, eso es el conjunto almeriense: una energía y una magia invisible que actúa como imán, te atrapa y quieres volver», ha desvelado con entisuasmo.

Tras atender a los medios de comunicación y firmar su imagen, que se incorporará al resto de actores que han recibido el premio cada año, Adriana Ugarte se ha dirigido al Paseo de la Fama. Bajo la ovación del público ha destapado su estrella y ha recibido, por parte de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, una imitación en miniatura que se llevará a casa.