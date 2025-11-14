Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adriana Ugarte posa junto a su estrella en el Paseo de la Fama R.I.

La estrella Adriana Ugarte ya brilla en el Paseo de la Fama

La actriz, que ha recibido el premio 'Almería, Tierra de Cine', ya tiene su reconocimiento en la ciudad

Leticia M. Cano

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

La actriz Adriana Ugarte ha recibido este viernes el premio 'Almería, Tierra de Cine' en el marco del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería ( ... Fical). Además, durante la jornada inaugural, ha destapado su estrella que, desde hoy, ya brilla en el Paseo de la Fama de la ciudad.

