Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Estación Saturno, la nueva novela de Fernanda García Lao, desembarca en Almería

La escritora ha hecho del humor negro, el desborde y lo absurdo un lenguaje propio

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Candaya inicia una ruta por Andalucía para celebrar la llegada de Estación Saturno, la nueva novela de Fernanda García Lao, una escritora que ha hecho ... del humor negro, el desborde y lo absurdo un lenguaje propio. Si en Teoría del tacto confirmó su potencia narrativa en España, en esta obra lleva su universo un paso más allá: una mirada incómoda, feroz y a la vez profundamente lúcida sobre el presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por robar material de obra en una finca de Cuevas del Almanzora
  2. 2 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  3. 3 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  4. 4 El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas
  5. 5 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  6. 6 El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo
  7. 7 Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro
  8. 8 Antonio Hernando, llamado a declarar en el juzgado que investiga a Leire Díez
  9. 9 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  10. 10 El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estación Saturno, la nueva novela de Fernanda García Lao, desembarca en Almería

Estación Saturno, la nueva novela de Fernanda García Lao, desembarca en Almería