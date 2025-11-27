Estación Saturno, la nueva novela de Fernanda García Lao, desembarca en Almería

Candaya inicia una ruta por Andalucía para celebrar la llegada de Estación Saturno, la nueva novela de Fernanda García Lao, una escritora que ha hecho ... del humor negro, el desborde y lo absurdo un lenguaje propio. Si en Teoría del tacto confirmó su potencia narrativa en España, en esta obra lleva su universo un paso más allá: una mirada incómoda, feroz y a la vez profundamente lúcida sobre el presente.

La autora construye una ficción donde lo grotesco, lo fantástico y lo absurdo no operan como fuga, sino como una forma radical de leer la realidad. Su literatura parte de una sospecha: lo que llamamos «normalidad» es apenas una fachada. Bajo ella laten los delirios íntimos y colectivos, los miedos familiares que heredamos sin saberlo, las tensiones de poder y la violencia silenciosa de lo cotidiano. Estación Saturno hace visible ese subsuelo raro, y lo hace sin solemnidad, con una inteligencia narrativa que mezcla risa incómoda, erotismo, pesadilla y una imaginación política corrosiva.

Con esta ruta Candaya busca acercar esta propuesta a los lectores del sur en tres encuentros singulares, cada uno acompañado por voces cómplices que dialogarán con la Fernanda García Lao desde diferentes miradas.

Concretamente se presentará en Almería, en el Faro de Recóndito (carrera de los Picos 14), el miércoles, 10 de diciembre a las 19.30 horas, en un acto conducido por Isabel Giménez Caro

Sobre Estación Saturno

Todo comienza como una escena mínima: dos hermanos, un coche, un entierro reciente. El mayor de los tres ha muerto y el gato que dejó atrás se escapa en una estación de servicio. Lo que sigue es un desvío hacia un hotel de nombre chino y arquitectura imposible, un lugar donde la lógica se desarma y el tiempo parece burlarse de sus propias reglas.

Ese hotel funciona como una maqueta distorsionada del mundo real: avistamientos de ovnis, corrupción, mentiras, explotación sexual, delirios políticos y un líder grotesco —el Capitán Minor— que encarna la locura contemporánea. Todo está atravesado por un humor absurdo y afilado, por un erotismo que incomoda y revela, por una sensación de extrañamiento que no surge de lo sobrenatural sino del comportamiento humano.

García Lao explora en esta novela sus obsesiones: los legados familiares que pesan como maldiciones, las identidades rotas, las estirpes suicidas, la fragilidad del tiempo, las complicidades femeninas y las heridas que la risa deja al pasar. Estación Saturno es una road movie desquiciada que abandona la carretera para entrar en un laberinto de pasillos, espejos y deseos contrariados. Un relato donde lo absurdo no es un chiste, sino una forma de resistencia y de lectura política del presente.

Sobre la autora

Fernanda García Lao (Mendoza, Argentina) es narradora, poeta y dramaturga. Vivió en Madrid desde 1976 por el exilio de su familia y desde 2022 reside en Barcelona. Es autora de una obra vasta y reconocida: Muerta de hambre, La perfecta otra cosa, Vagabundas, Fuera de la jaula, Nación vacuna (Candaya, 2020), Sulfuro (Candaya, 2022), y libros de cuentos como Cómo usar un cuchillo, El tormento más puro y Teoría del tacto (Candaya, 2023), finalista de los premios Tigre Juan y Setenil. Parte de su obra ha sido traducida a múltiples lenguas.

Qué dicen de ella