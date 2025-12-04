El espíritu de la Navidad trae flamenco y solidaridad en la Peña El Morato

La Peña Flamenca El Morato ha preparado una excelente programación para celebrar la llegada de la Navidad durante este mes de diciembre. Tres recitales y ... varias actividades especiales colmarán la Cueva de romances, villancicos y aguinaldos, con la presencia de artistas de primer nivel y un marcado carácter solidario, ya que en todos los eventos se realizará una recogida de alimentos destinada al Hogar Nazaret en colaboración con los Hermanos de la Cruz Blanca.

El ciclo comenzará hoy viernes 5 de diciembre con un grupo formado mayoritariamente por artistas de Granada, acompañados por la guitarra del almeriense José Bellido. La cita reunirá a grandes figuras del flamenco: Antonio Heredia y Sergio El Colorao al cante, mientras que al baile participarán Paco de Andrea, Macarena Mulero y Andrea Prieto. La actuación de esta noche ofrecerá un viaje por los cantes navideños propios de Granada y del Sacromonte.

Para el viernes 12, el escenario de la peña recibirá a Los Chiquitos del Morato, con María la del Molinero y Santiaguillo Fernández al cante, el baile de Nono Heredia —hijo del cantaor Antonio Heredia—, la guitarra de Antonio de Quero y la percusión de Jhonny Cortés. Presentarán el espectáculo 'Aguinaldos Flamencos', una puesta en escena que reivindica las tradiciones navideñas almerienses en clave flamenca. La jornada incluirá además la actuación de los noveles flamencos del Morato: al cante, María del Quemadero, Alex Camacho, Antonio García Molina y Julio El Guapo, acompañados a la guitarra por José del Quemadero.

Ampliar Artistas invitados del viernes 12 de diciembre R. I.

El miércoles 17 tendrá lugar el tradicional Vino del Socio, un encuentro festivo en el que socios y amigos de la Peña brindan por la Navidad y la salud, compartiendo tapas y buenos momentos. Durante la celebración se entregará el Emblema del Morato de Oro al socio o socia más veterano/a. La música correrá a cargo del Taller de Los Senior del Morato, que interpretará un repertorio de villancicos y aguinaldos.

Las actividades navideñas culminarán con la actuación del Cuadro de 'Navidad Flamenca Almeriense de Antonio de Quero', una gran zambomba encargada de poner el broche de oro a un mes repleto de arte, convivencia y tradición. Será el viernes 19 de diciembre con la participación al cante de Andreles Amador, Amara Amador, Vanesa Cortés y Juanita Cortés; al baile estarán Claudia 'la Perletilla', Lucia Ufarte e Inés de Inés; con el piano de Antonio Santiago, la percusión de Johny Cortés y la guitarra de Antonio de Quero.

Compromiso solidario

Todos los recitales del ciclo navideño incluirán una recogida de alimentos destinada al Hogar Nazaret, en colaboración con los Hermanos de la Cruz Blanca, subrayando el espíritu de generosidad que acompaña estas fechas.

La nueva cantera del flamenco jondo

Santiago, María, Nono, Johny y Antonio conforman un grupo donde la herencia, el talento y la pasión infantil se unen para garantizar la continuidad de una de las expresiones culturales más profundas de Andalucía.