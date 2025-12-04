Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel de artistas del viernes 5 de diciembre R. I.

El espíritu de la Navidad trae flamenco y solidaridad en la Peña El Morato

Romances, villancicos y aguinaldos envolverán la Cueva del Quemadero en un mes repleto de flamenco y solidaridad

Rafael Márquez González

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:24

Comenta

La Peña Flamenca El Morato ha preparado una excelente programación para celebrar la llegada de la Navidad durante este mes de diciembre. Tres recitales y ... varias actividades especiales colmarán la Cueva de romances, villancicos y aguinaldos, con la presencia de artistas de primer nivel y un marcado carácter solidario, ya que en todos los eventos se realizará una recogida de alimentos destinada al Hogar Nazaret en colaboración con los Hermanos de la Cruz Blanca.

