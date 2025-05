Nerea Escámez Almería Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:14 Comenta Compartir

Jorge Díaz, uno de los autores que está detrás del pseudónimo Carmen Mola, conversa este miércoles en la Biblioteca Villaespesa, a las 19 horas, sobre su último libro en solitario, 'El espía'. Su obra hace un recorrido por la primera mitad del siglo XX, un thriller histórico que sorprende con la llegada de un cabo novato a Mojácar para esclarecer la muerte de un hombre.

–Vuelve a Almería, una tierra que le apasiona, para presentar 'El espía'...

–Así es, soy un enamorado de Almería. He venido muchísimas veces. Me encanta. He pasado temporadas largas allí, casi podría decir que ha habido temporadas de mi vida que he vivido en Almería. En las novelas de Carmen Mola tiene presencia esta provincia y, en esta última mía, hay una parte de la novela que está ambientada allí. Ahora, es la primera vez que voy a presentar una novela yo solo, también porque llevaba muchos años sin escribir en solitario.

–¿De dónde nace la idea de escribir 'El espía'?

–Nace de haber estado investigando la Barcelona de 1917 y 1918. Era algo que me atraía mucho para una novela. Había leído aquella novela de 'La verdad sobre el caso Savolta' de Mendoza y, entonces, explorando, me encontré un personaje que era el barón Von Rolland, que era un judío, nacionalizado alemán, jefe de los espías alemanes en la Primera Guerra Mundial en Barcelona. Bueno, pues este personaje me atrajo mucho (...) y, en 1949, después de haber colaborado con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que era judío -esto no quiere decir que él fuera nazi, pero probablemente para salvar la vida se había obligado a hacerlo-, a pesar de haber colaborado con ellos, fue preso. Y le soltaron porque, en realidad, no había hecho nada grave. Se vino a España y, en el año 49, desapareció por completo.

–¿No se supo nada de él?

–No, nada. No se supo dónde había ido, ni qué había sido de él y, entonces, yo decidí inventarme qué podría haber sido lo que él hizo tras su desaparición y, en un viaje a Mojácar, pensé: «Si yo tuviera que esconderme de todo el mundo, creo que escogería este maravilloso pueblo, bonito, al lado del mar». Y en aquel viaje, me estuvieron enseñando las cosas que había en Mojácar; o sea, cómo era en los años 50, que era un lugar muy aislado, con costumbres muy tradicionales... Y como me atrajo mucho, junté las dos cosas, a un personaje muy apetecible y un lugar que me apetecía escribir. Sin hacerte spoiler, porque ocurre en la primera página, muere el barón en este Mojácar inédito y, a raíz de ahí, transcurre este thriller.

–Y en este contexto histórico, ¿qué aporta 'El espía' a los lectores?

–Te diría que es una novela de personajes. Sin tratar el tema de guerras, ni nada, el barón Von Rolland es un espía, una persona que vive en la mentira, en la doblez o la traición. De un espía es imposible saber mucho porque sería muy mal espía y lo matarían, no por otra cosa. Entonces, su personaje me ha permitido rellenar los agujeros que te deja la documentación y la historia, me permití rellenarlos con la ficción. También, en este thriller tenemos a un cabo de la Guardia Civil, es novato, y llega con su primer caso de asesinato a resolver este crimen.

–Y lo mandan a Mojácar para que «no descubra nada»...

–Sí, esa es la sensación que yo quiero dejar con la novela: o sea, que en realidad, las autoridades no tienen mucho interés en que se investigue la presencia de un nazi, que es lo que ellos creen que es. No quieren que descubra nada, mandan a un novato para salvar el expediente y lo que pasa es que este hombre se resiste un poco a ser el más inútil del cuerpo. Y entonces, hace una investigación seria, y para mí era muy importante porque, en el caso del cabo Bermejo, es una novela de iniciación. Este cabo novato va de una ciudad como Madrid, con un millón y medio de habitantes en la época, considerado un sitio sofisticado y con mucha vida, a Mojácar, que era un pueblo de 400 habitantes. Él cree que va a ser un pueblo en el que no le va a costar conocerlo todo, pero se encuentra un lugar que, aunque todo el mundo se conozca, el pueblo está lleno de secretos, de sorpresas y de ambiciones.

–¿Le ha costado escribir a algún personaje o alguna escena?

–Bueno, en una novela, hasta que le coges el punto, todos los personajes cuestan escribirlos. Lo que más me costó de la novela es que yo tenía un thriller ambientado en 1952 y una novela histórica que recorría la primera mitad del siglo XX. Entonces, tenía el miedo de escribir dos novelas distintas en el mismo libro, pero descubrí los verdaderos interrogatorios que le hicieron al barón en los servicios secretos ingleses, cuando le detuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Los he estilizado para que entraran bien en la novela pero, a través de ahí, he podido hacer el paso de unas escenas a otras. Me costó mucho hacerlo, pero creo que conseguí que el lector no se pierda y pueda ir siguiendo la historia sin problemas.

–¿Ha sido fácil despegarse de Carmen Mola?

–Bueno, yo soy Carmen Mola. Cuando me dicen: «¿Y no te da pena que pongan en la novela 'Jorge Díaz, uno de los autores de Carmen Mola'?», yo les digo que no, porque yo al final soy Carmen Mola, que es un paraguas maravilloso. Porque la gente, cuando sale una novela de Carmen Mola, está esperando que salga, la compran el primer día, la leen... Después les gusta o no, pero la leen el primer día. Y cuando sacas novela con tu propio nombre, pues no lo tienes. La gente tarda en hacerse a la idea de lo que pueden esperar.

–Ahora es otra experiencia...

–Sí, eso sí, he echado de menos tanto a Antonio como a Agustín. Muchas veces tienen ideas que hacen las cosas muy fáciles. Pero claro, cuando estás tú solo, no cuentas con lo que te aportan tus compañeros.

–¿Carmen Mola no acaba?

–No, Carmen Mola no se acaba. Ahora estamos escribiendo la próxima novela, que saldrá en 2026, y estamos muy contentos.

–¿Ha explorado nuevas vías con Jorge Díaz que con Carmen Mola no ha podido hacerlo?

–Solo en los temas que a ti te preocupan más. Con Carmen Mola, hemos tenido novelas históricas como 'La bestia' o 'El Infierno'; thrillers con la 'Brigada de Análisis de Casos (BAC) de Elena Blanco'... Aquí, yo quería temas con momentos de reposo y entretenimiento. Que fuera un libro que empiezas y no puedes dejar de leer. En el primer capítulo, hay un poco de Carmen Mola en el asesinato del barón.

–¿Le gustaría ver 'El espía' convertido en película o serie?

–No es mi objetivo, pero si pasa, me agradaría.

–Un motivo por el que todo lector tiene que leer 'El espía'...

–Lo primero, porque es entretenido. Que, para mí, es el objetivo. Muchas veces, en las campañas de lectura, te dicen que leer te hace más culto o te hace mejor persona. A lo mejor, es verdad, pero leer, sobre todo, te hace pasártelo bien. Para mí, eso es esencial. Después, porque refleja una vida que es mentira, la de un espía llena de dobleces, de traiciones pero, a la vez, muchos personajes muy reales y llenos de verdad. Después, porque se descubren dos mundos, la Barcelona de 1918 y el Mojácar o la Almería de 1952. Dos mundos muy distintos en apariencia, pero en los que hay también muchas semejanzas, porque están llenas de personas y las personas son las mismas en todas las épocas, estén donde estén.