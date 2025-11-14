La esencia de Almería se cuela en los Latin Grammy

Almería es tierra de talento y, una vez más, deja huella en una de las ceremonias más importantes de la industria musical: los Latin Grammy. ... David Bisbal, Vera GRV y Willy Rodríguez han sido los tres nominados almerienses que acudieron a la gala celebrada en el repleto MGM Grand Arena de Las Vegas. Los artistas deslumbraron en la alfombra roja de la gala que se llevó a cabo en la noche del 13 de noviembre.

Aunque el galardón no acabó en sus manos, su presencia no pasó desapercibida. Desfilaron por la alfombra de los nominados con radiantes estilismos acordes con sus obras nominadas. En el caso de David Bisbal, fue propuesto para ganar la ansiada estatuilla en la categoría 'Mejor Arreglo' por su versión especial 'Te deseo muy felices fiestas'. El premio acabó en manos de César Orozco & Son Ahead por su canción 'Camaleón'.

Vera GRV y Willy Rodríguez también fueron nominados en la categoría 'Mejor vídeo musical versión corta' con el videoclip de la canción 'Cura pa mi alma'. A pesar de la magnífica puesta en escena de decenas de mujeres en el Desierto de Tabernas, el Grammy fue otorgado a CA7RIEL & Paco Amoroso por su vídeo #Tetas. Estos últimos, además, fueron los protagonistas de la gala, junto con Bad Bunny.

El dúo argentino sorprendió desde el inicio de la ceremonia al obtener cinco Latin Grammys, logrando el empate con el artista puertorriqueño Bad Bunny. Los almerienses no fueron los únicos artistas españoles que estuvieron nominados. Alejandro Sanz ganó el premio Grammy en la categoría 'Mejor grabación' por 'Palmeras en el jardín' y Aitana se llevó el reconocimiento por el diseño de su álbum 'Cuarto Azul'.

También hubo tiempo para los homenajes. La leyenda de la música Raphael celebró sus más de seis décadas de carrera con un emotivo tributo de la Academia Latina de la Grabación que, además, lo declaró, el pasado miércoles, como la Persona del Año.