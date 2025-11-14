Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Willy Rodríguez y Vera GRV, a la izquierda; y, David Bisbal, a la derecha, en la alfombra roja de los Latin Grammy, en Las Vegas (EE UU).

La esencia de Almería se cuela en los Latin Grammy

David Bisbal, Vera GRV y Willy Rodríguez fueron los nominados que pasaron por la alfombra roja de los premios en Las Vegas

Leticia M. Cano

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Almería es tierra de talento y, una vez más, deja huella en una de las ceremonias más importantes de la industria musical: los Latin Grammy. ... David Bisbal, Vera GRV y Willy Rodríguez han sido los tres nominados almerienses que acudieron a la gala celebrada en el repleto MGM Grand Arena de Las Vegas. Los artistas deslumbraron en la alfombra roja de la gala que se llevó a cabo en la noche del 13 de noviembre.

