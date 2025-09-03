El escritor almeriense Diego Uribe presenta «Rito de iniciación», un libro aclamado por la crítica americana El descenso brutal a los infiernos de la yakuza en un thriller adictivo que ya ha conquistado a la crítica americana

El escritor almeriense afincado en Estados Unidos,Diego Uribe, presenta su última obra, Rito de iniciación, en Radio UNAM, dentro del programa Escaparate de la Universidad Nacional Autónoma de México. La novela ha sido aclamada por la crítica americana como una novela que te atrapa desde el principio (The Independent Review of Books), y una historia cautivadora (The Literary Titan).

En Rito de iniciación, el lector se adentra en Yoshima, uno de los barrios más peligrosos de Tokio a principios del siglo XXI, donde bajo una aparente calma se oculta un submundo de crimen organizado, violencia y lealtades sangrientas. El protagonista, Akito, hijo de una prostituta y un padre alcohólico, ha crecido entre la miseria y la violencia y sueña con entrar en una de las familias más poderosas del hampa. Para lograrlo, deberá superar un rito de iniciación con pruebas mortales.

La novela, publicada por la Casa Abismos Editorial de México, combina un ritmo trepidante, una ambientación intensa y una exploración profunda de los límites de la ambición, la moral y la maldad. La presentación en Radio UNAM permitirá al público mexicano conocer de primera mano los secretos de la trama.

Una obra ideal para amantes del thriller psicológico, la novela criminal y los paisajes urbanos más descarnados.

Sobre el autor

Diego Uribe es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Granada (España) y Máster en Administración Educativa por la Universidad de Pepperdine (Estados Unidos de Norteamérica). Autor de Historias japonesas de muerte y desolación y de la novela negra Yo, el asesino, Uribe regresa con Rito de iniciación a un universo marcado por la violencia y las tradiciones japonesas. Diego reside en California, donde disfruta del fútbol, la cocina y la lectura de sus autores favoritos.