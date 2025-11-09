Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Alejandro Granados y Manuel Escribano, en el acto del Rincón de Lydia. A. G.
Toros

El Escribano que no conoce el borrón

El diestro de Gerena recibe el cariñoso homenaje del Rincón de Lydia en noche de puerta grande

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:01

Comenta

Y entre los recuerdos, brilló una escena como un sol eterno, el indulto de Cobradiezmos, el toro perteneciente a la ganadería de Victorino Martín que ... detuvo el tiempo y agrandó la leyenda. Aquel día, Manuel Escribano toreó con la templanza de quien escucha el alma del toro; cada pase fue una caricia, cada mirada un pacto de respeto entre dos valientes. De ese modo se forjan los héroes, con la pureza de lo irrepetible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por apuñalar de gravedad a un hombre en el portal de su casa en Roquetas
  2. 2 La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por el accidente mortal del Cable Inglés: chocó a 137 kilómetros por hora
  3. 3 Reabierto al tráfico en la A-7 en Aguadulce tras el accidente que implicó a siete vehículos
  4. 4 Oportunidad laboral: una cadena de supermercados en Almería busca especialista en esta materia
  5. 5 Moreno incluye a siete almerienses en la nueva ejecutiva regional del PP
  6. 6 «Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»
  7. 7 La Rambla de San Antonio se inaugurará antes de la llegada de Navidad
  8. 8 Una carta del alcalde de Senés se custodia en el Archivo Secreto Vaticano
  9. 9 El PSOE exige la reforma integral urgente del CEIP Jesús de Perceval
  10. 10 El futuro del empleo en Almería: ¿Qué actividades y ocupaciones lideran la contratación?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Escribano que no conoce el borrón

El Escribano que no conoce el borrón