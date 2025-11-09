El Escribano que no conoce el borrón

Y entre los recuerdos, brilló una escena como un sol eterno, el indulto de Cobradiezmos, el toro perteneciente a la ganadería de Victorino Martín que ... detuvo el tiempo y agrandó la leyenda. Aquel día, Manuel Escribano toreó con la templanza de quien escucha el alma del toro; cada pase fue una caricia, cada mirada un pacto de respeto entre dos valientes. De ese modo se forjan los héroes, con la pureza de lo irrepetible.

Pero la vida, como la lidia, también prueba la entereza de los hombres. Un año después, una cornada de diez centímetros pareció querer poner un punto final. No sabía la herida con quién se metía. En la enfermería, sin anestesia y con el valor que no se ensaya, el torero de Gerena decidió continuar la faena, esperando casi nervioso a que sus compañeros de cartel terminaran su faena. Maneul volvió al ruedo enfundado en unos pantalones prestados por Chimy Ávila, futbolista y amigo, y con el alma ardiendo en pundonor. Toreó el sexto toro de la tarde como si el dolor no existiera, como si el destino se pudiera desafiar a base de temple. Cortó las dos orejas y conquistó la Real Maestranza entera, que rugió con la emoción de quien contempla algo que no se explica, algo como la grandeza del coraje.

Manuel Escribano no deja borrones, deja huellas. Cada tarde es un poema de entrega, una declaración de amor al riesgo y a la verdad. En él no hay impostura ni artificio, solamente el brillo honesto del que se entrega sin pedir nada a cambio. Su vida y su toreo son lecciones escritas en el aire, recordatorios de que la autenticidad también abre puertas grandes de par en par como el mejor de los regalos que se pueden dar.

No hay billetes

En el toreo, hay dichos que se desmienten solos. Las 'corridas de expedición' a veces se tornan en gestas y no en 'corridas de decepción' como dice el refrán, y lo del viernes pasado, en un salón del Barrio Alto, fue una de esas demostraciones. El Rincón de Lydia, ese refugio de pasiones que Alejandro Granados convirtió en templo, se llenó hasta la bandera. Desde una hora antes del inicio fijado para su comienzo ya no cabía un alma entre esas cuatro paredes llenas de magia, y los que llegaron tarde maldijeron su puntualidad. Era noche de gala, de las que huelen a historia. Desde hace días se sabía que Escribano recibiría el galardón que Granados entrega periódicamente cada año con la misma ilusión con la que un torero se viste de luces para hacer el paseíllo.

El local, coqueto y rebosante de recuerdos, respiraba la magia de los dos mundos que allí conviven: el toro y el fútbol. En las paredes, fotos que hablan, camisetas que sueñan: los recuerdos 'vivos' de los Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho… y al lado, los maestros del toreo, en ese altar donde la pasión no entiende de disciplinas –Espartaco, Curro Romero, Ortega Cano, Ponce, Emilio de Justo, Juan José Padilla, Joselito...–. Todo impregnado del aroma de quien ama lo que hace, del alma de un anfitrión que convierte cada homenaje en una faena de sentimiento.

La voz de Fátima Pérez puso música al alma. Sonó como un pasodoble que envolvía los recuerdos en terciopelo y, entre henchido y emocionado, el torero Escribano escuchó las palabras de quienes lo quieren. Hablaron sus compañeros Julián López 'El Juli', Juan José Padilla o David Fandila 'El Fandi, futbolistas como Joaquín o Chimy Ávila y, sobre todo, Curro Romero –maestro de maestros–, que se asomó con esa voz de leyenda para decirle que lo adora «como persona», justificando el homenaje «porque te lo mereces». El silencio posterior fue un aplauso sin manos, el eco de algo que no necesita ruido para hacerse eterno.

La noche terminó como empiezan las más hermosas, con gratitud. Hubo también un sentido reconocimiento para Juan Granados y Loli Milán, padres del anfitrión, a quienes Alejandro recordó con ternura, como quien agradece los cimientos sobre los que ha construido su sueño. Fue una noche de emociones puras, de las que se quedan dentro. Y cuando el telón invisible cayó, quedó flotando una certeza, la de que hay escribanos que no conocen el borrón porque escriben con verdad y que hay homenajes que no se apagan porque están hechos de alma.