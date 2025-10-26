Miguel Ángel Gómez, luchador medieval del equipo Bohurt Zona Sur, con armadura de acero, bracamarte (espada) y broquel (escudo) a las puertas del Ayuntamiento de Almería.

Miguel Ángel Municio (Segovia, 1980) es un luchador medieval, deporte minoritario de origen europeo y muy común en Rusia y Ucrania, que se lleva realizando en España desde hace varios años. El segoviano, afincado en Almería desde 2014, le dejó «fascinado» este deporte cuando lo conoció por primera vez en el programa de 'El Hormiguero'. Fue buscando hasta encontrarlo en la página 'The Medieval Things'.

Antes de llegar a este deporte pasó por fútbol, boxeo, carrera de obstáculos y escalada, entre otros, definiéndose como un «loco de los deportes». Miguel Ángel ya entrenaba el combate medieval junto a su gran compañero Manuel (vikingo), durante el 2019, en el que supo que «estaba hecho» para él esta práctica deportiva.

Se adentró en este mundo de la mano del equipo 'Bohurt Zona Sur' en 2020 y así llegó a la selección española y consiguió ganar una medalla de plata en el mundial de 2022, en la categoría de 16 vs 16, entre otros retos deportivos.

–¿Qué es el combate medieval?

–Es un deporte de contacto donde se utilizan armaduras y armas históricas. Es como revivir las justas y torneos, pero como disciplina deportiva moderna.

–¿Dónde y cuándo surgió este deporte?

–Sus raíces están en la Edad Media, donde en los torneos no solo había justas a caballo, sino también combates a pie con espada y escudo, espada y broquel. Como deporte moderno, resurgió hace unos 20 años en países de Europa del Este, como Rusia y Ucrania.

–¿Qué modalidades hay?

–Principalmente existen tres. Duelos, que es un tipo de esgrima medieval donde el objetivo es puntuar con toques. Profight, que es un combate uno contra uno, similar a las MMA, donde se gana por K.O. o por puntos como en el boxeo, y Melee, que son combates grupales (5 contra 5, 12contra 12), en el que el objetivo es derribar al rival.

–¿También compiten mujeres?

–Sí. Cada vez hay más mujeres luchadoras en este deporte.

–¿Las armaduras son históricas y están hechas de acero? ¿Las armas están afiladas?

–En cuanto al material, las armaduras son de acero templado, los yelmos, sin embargo, suelen ser de acero dulce para absorber mejor los impactos. En cuanto a las armas como pueden ser las espadas, hachas, mazas, alabardas son de acero, con el peso y medidas de la época, pero son romas (sin filo) para evitar cortes. Y en cuanto al peso, una armadura puede pesar entre 38 kilogramos (para un luchador de complexión menuda) y 45 kilogramos o más (para luchadores más grandes).

–Las armaduras que os ponéis, ¿de qué tipo son?

–Esta armadura sería de caballería. Lo que pasa que se han acondicionado actualmente para los combates de bohur como si fuera infantería, pero un infante llevaría muchísima menos pieza de armadura. En la guerra, de hecho, iban con mucha menos armadura que estas. Sin embargo, en los torneos medievales y en las justas sí que las llevaban de esta manera. Las armaduras antiguamente bonitas las compraban los reyes, pero no las utilizaban para pelear, las utilizaban para adorno, ir a una comida, a una cena o a las justas para presidir la justa,

–¿Es igual una armadura para hombres y para mujeres?

–Sí, no hay diferencia alguna, es más, compañeras han prestado armaduras a chavales empezando y viceversa para que prueben el deporte.

–¿Es difícil ponerse la armadura?

–Sí y no, hay luchadores que se lo pueden poner solos, pero para la mayoría tenemos la ayuda de compañeros, que llamamos escuderos, que nos traen las armas, nos ayudan a vestirnos y se aseguran en todo momento que estamos seguros.

–¿Hay equipos en España?

–Sí. Nosotros pertenecemos a Bohurt Zona Sur, un equipo de toda Andalucía con unos 50 miembros repartidos por Almería, Sevilla, Granada, Málaga. En total, en España, hay unos 14 equipos, como Ursus Custodes en Madrid, Valentia Victrix en Valencia o Draconix en Zaragoza.

–¿Hay una organización internacional y equipos en otros países?

–Sí, existen dos organizaciones internacionales que regulan el deporte. Este año hemos competido en torneos internacionales regulados por Buhurt Internacional en Italia y Serbia, y hay equipos en muchos países de Europa y el mundo.

–¿Cómo se prepara físicamente?

–Necesitas un estado físico excelente. Es un deporte de contacto al que se le suma el peso de la armadura, entre 38 y 45 kilogramos, por lo que el entrenamiento es muy intenso.

–¿Los golpes duelen?

–No te voy a engañar. Los golpes duelen aunque vamos muy bien protegidos con la armadura y un gambesón (una especie de antitrauma de lana gruesa) debajo, los golpes con armas largas suelen dejar buenos moratones, algunas lesiones, de hueso, fracturas. La cabeza es la que menos sufre, ya que el casco es la parte que más protege.

–¿Qué es lo más grave que ha visto en compañeros o adversarios?

–Una fractura de brazo. Los brazos suelen doler bastante, sobre todo fracturas o las rodillas cuando se te queda girada porque se te cae otro tío que normalmente por un mal gesto, ya que la gente aquí es muy grande y se te caen encima. Luego hay muchos morados, traumas, del golpe, contusiones.

–En los golpes, ¿hay alguno que no esté permitido?

–Los golpes que están prohibidos son todas las curvas. En la parte interior de los brazos, parte interior de las rodillas y el horizontal en la columna. Y no se puede es apuñalar, ni estocar.

–¿Hay un reglamento para proteger a los luchadores?

–Sí, existe un reglamento estricto que define las zonas de impacto, las técnicas permitidas y los requisitos del equipamiento obligatorio para garantizar la seguridad.

–¿Quién se asegura de la seguridad?

–Detrás de cada torneo no solo hay árbitros, que llamamos Marshall, pero también secretarios que hacen seguimiento del torneo, y suele haber una ambulancia cerca.

–¿Dónde se realiza este deporte?

–Solemos hacer torneos y eventos en castillos. En España, el torneo más importante e internacional es el del Castillo de Belmonte (Cuenca) en septiembre. Nuestro equipo entrena de noviembre a marzo en el Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba).

–¿Cómo suele encontrar la gente este deporte?

–Muchos suelen ser por vídeos en Youtube y otros que por casualidad se topan con un evento y se quedan enganchados.

–Si alguien quiere formar parte de un equipo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Puede cualquier persona participar o hay límite de edad?

–Lo primero es ponerte en contacto con un equipo, ya que tendrá personas con experiencia para guiarte. Y cualquier persona puede participar, ya sea de luchador, escudero, marshall.

–¿Se plantea hacer alguna exhibición o torneo en Almería?

–Me encantaría poder hacer una exhibición o un torneo aquí. De hecho, sería espectacular hacer una exhibición en el Patio de armas o en el Patio de la Vela del tercer recinto de la Alcazaba de Almería. Por ejemplo, en un pueblo como Almodóvar del Río (Córdoba) llevamos 1.800 personas cada vez que vamos, se llena y porque el castillo hay más entradas. En las dos jornadas medievales van en total 3.600 personas en el fin de semana. Serían un atractivo turístico brutal porque la gente viene a verlo, se aloja, come. Para Almería vendría genial. En el castillo de Belmonte, en los torneos que hacemos allí en septiembre, en el fin de semana, ha habido años que han pasado 8000 y 10.000 personas por el municipio. Y a 24 euros la entrada. Un pueblo que tendría sobre 2.000 habitantes y había 10.000 personas alojándose ahí y en pueblos cercanos. Nos encantaría empezar a hacer exhibiciones en Almería, es nuestro objetivo.