'Enemigos' se adentra en un viaje emocional sobre el acoso y la redención, con ambiente juvenil y música urbana

El director, David Valero, el productor Alberto Félez, y los protagonistas, Christian Checa y Hugo Wetzel, han presentado la ópera prima en Fical

María Paredes Moya

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:21

«En todos los barrios hay un 'El Rubio', alguien que atemoriza a los demás niños y jóvenes, y en el mío también. Indagué y ... esa agresividad procedía del odio a su padre. Es el germen de la historia». Con estas palabras el director, David Valero, ha explicado del viaje emocional que se experimenta en su ópera prima 'Enemigos', y lo ha hecho arropado por los dos protagonistas, Christian Checa, que interpreta el papel de Chimo, el joven acosado, y Hugo Wetzel, 'Rubio' en este largometraje. También le han acompañado el productor, Alberto Félez, de Atípica Producciones, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y el director de Fical, Enrique Iznaola.

