Emilio del Río revela las claves clásicas para el bienestar emocional con su libro 'Carpe Diem' El autor desempolva la sabiduría de griegos y romanos como una guía práctica para gestionar la ansiedad, el estrés y encontrar la felicidad en el siglo XXI

El escritor, filólogo y reconocido divulgador de las humanidades, Emilio del Río, convirtió ayer el Salón de los Espejos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería en un ágora moderna. Ante un público entregado, Del Río presentó su último ensayo, 'Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos', una obra que propone volver a la inmensa sabiduría de griegos y romanos para encontrar el bienestar emocional y la felicidad en el complejo siglo XXI.

El acto, que consistió una exposición muy dinámica por parte del autor y que ha colgado el cartel de aforo completo, contó con la presencia institucional de la delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, quien destacó la importancia de acercar el pensamiento clásico a la sociedad actual. «En un tiempo en el que todo parece moverse con la prisa de lo inmediato, el pensamiento clásico nos obliga a detenernos y a mirar más allá de la urgencia del presente. La cultura clásica no es una evasión nostálgica, sino una guía práctica para la vida cotidiana. Nos enseña que el ser humano siempre ha tenido los mismos anhelos: la búsqueda de la felicidad, la necesidad de justicia, la importancia de la amistad, la aspiración a una vida equilibrada».

La delegada también elogió la labor de divulgación del autor. «Es un privilegio acompañar a Emilio del Río, un filólogo, profesor universitario y divulgador incansable, que ha sabido tender un puente entre ese mundo clásico y la sociedad del siglo XXI. Emilio del Río nos demuestra con su trayectoria, en la radio, en la universidad, en la literatura y ahora también en el mundo del pódcast, que el latín y el griego no son reliquias de museo, sino instrumentos vivos para comprender nuestra vida cotidiana».

Del Río, conocido por su sección «Verba Volant» en RNE y su pódcast «Locos por los clásicos», y quien además es doctor en Filología Clásica y actualmente director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, explicó que su libro es «una guía práctica y útil», lejos de los tratados de filosofía, destinada al gran público que busca soluciones a problemas tan modernos como la ansiedad, el estrés o la frustración. Una obra que nace ante «la aparición de tantos charlatanes de feria que venden soluciones fáciles a problemas complejos».

El autor explicó las claves de su libro, de 42 capítulos que pueden leerse de forma independiente, salvo el primero titulado 'Vivir es combatir', y desgranó las claves de su obra, desmontando mitos sobre la frase que le da título. «'Carpe Diem' no significa vivir sin pensar en el mañana, de fiesta perpetua. Los clásicos nos invitan a aprovechar el momento, sí, pero con objetivos realistas, gestionando nuestras expectativas y ocupándonos del mañana. Tenemos que tener hábitos de trabajo y ser perseverantes porque sin esto no vamos a conseguir nuestros objetivos,, nos vamos a frustrar y no vamos a ser felices. Y esto nos lo enseñan también los clásicos».

Para el autor la clave de la felicidad, según los maestros estoicos como Séneca o Marco Aurelio, no reside en el exterior. «Lo que te pasa en la vida no lo puedes controlar, pero sí cómo reaccionas ante lo que te pasa. Para lograrlo recomiendo la meditación».

Durante su intervención, Emilio del Río no eludió temas tan universales como el poder del perdón. «Tenemos la idea del perdón en nuestra cultura cristiana por el otro, pero yo no hablo de eso. Hablo de perdonar por nosotros mismos. Si somos capaces de perdonar y librarnos del rencor vamos a ser más felices».

Con este nuevo libro, Emilio del Río reafirmó su misión de desempolvar las humanidades y de demostrar que las soluciones a los problemas de la vida cotidiana ya fueron escritas hace más de dos mil años. Su presentación en Almería, en un marco tan relevante como el Salón de los Espejos, sirvió para constatar que la sabiduría clásica está más viva y es más necesaria que nunca.