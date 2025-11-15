Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Elena Furiase, en el Festival de Cine de Almería: «El amor puede ser una droga que nos ciega»

La comedia 'La Boda', se estrenará en cines el 30 de enero y realiza su primer pase exclusivo en el Teatro Apolo a las 20.30 horas con gran expectación

M. P. M.

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:06

Comenta

De estreno en estreno. El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) vuelve a tener en agenda, en su segundo día, la puesta de largo ... absoluta de una nueva película: 'La Boda'. Una cinta dirigida por Pedro Cenjor, protagonizada por Elena Furiosa y Daniel Chamorro, y con secundarios de lujo como Margarita Lascoiti y Pedro García, con producción, entre otros, de Patricia González.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La segunda fase de la variante de Mojácar encara su «recta final»
  2. 2 El Cortijo de Fuente Alta de Dalías, un refugio renovado en plena Sierra de Gádor
  3. 3 Fernández-Pacheco destaca el papel de Almería como «líder europeo en control biológico»
  4. 4 Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas
  5. 5 Buscan ayudante de ventas para un comercio del CCT: estas son las condiciones
  6. 6 Relojes Rolex, un teléfono satelital y de encriptado de criptomonedas: los artilugios de la banda
  7. 7 La tonelada y media de cocaína incautada en Almería alcanzaría los 100 millones en el mercado negro
  8. 8 Huércal de Almería abonará 40 euros por cada perro censado
  9. 9 Fical comienza el 'rodaje' de una historia de amor entre Almería y el cine
  10. 10 ¡Sorpresa viral! Una calle con el nombre de Almería en Australia: «Soy australiano y no tenía ni idea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Elena Furiase, en el Festival de Cine de Almería: «El amor puede ser una droga que nos ciega»

Elena Furiase, en el Festival de Cine de Almería: «El amor puede ser una droga que nos ciega»