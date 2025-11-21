Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El actor Eduard Fernández, con el paisaje de Almería, al fondo. R. I.

Eduard Fernández no vendrá a Almería a recoger el premio 'Tierra de Cine'

El actor, cuya estrella ya se ubica en el Paseo de la Fama, ha revelado en un vídeo que se siente «agotado» por la carga de trabajo y el inminente inicio de un nuevo rodaje

David Roth

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:21

El actor Eduard Fernández finalmente no acudirá al Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) para recoger el Premio 'Almería, Tierra de Cine', ni estará ... presente en la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama, ya instalada junto a la de John Rhys-Davies.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

