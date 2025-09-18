Dos meses de flamenco en Almería con el circuito provincial de la Diputación Cante y baile serán los protagonistas de este arte, patrimonio inmaterial de la humanidad, en ocho municipios de la provincia entre septiembre y octubre

María Paredes Moya Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:26

Ocho municipios de la provincia sonarán durante este mes y el próximo a flamenco con el circuito provincial de la Diputación de Almería, que arrancará este sábado, 20 de septiembre, y recorrerá Pechina, Huércal de Almería, Olula del Río, Abla, Garrucha, Serón, Vélez-Rubio y Arboleas.

El programa contará con la voz de Segundo Falcón y su espectáculo 'Ecos de Almería. Voces y cantes de Levante', que rendirá homenaje a los grandes cantaores de Almería, a figuras legendarias como El Ciego de la Playa o Pedro el Morato, y a los cantes de levante. Acompañado de la guitarra flamenca de David de La Fragua, el espectáculo explora los cantes mineros, la malagueña de Chacón, la soleá y los tarantos en un recorrido sonoro y visual por el alma del flamenco almeriense.

El baile de Tania Santiago, con su espectáculo 'Lorcura' dedicado a Federico García Lorca, protagonizará un evento que deja ver la relación de Lorca con el flamenco y el vínculo con Andalucía y sus costumbres. La artista realizará un recorrido por los aspectos más significativos de la vida y obra del poeta, a través de la música, el baile y la poesía. Estará acompañada por la guitarra de Damián Sánchez, el cante Rocío Zamora, la percusión de Jesús de la Guajira y la interpretación de la actriz Eva López.

El baile de La Kuka, con su espectáculo 'De Lunares', estará lleno de sentimiento y flamencura, respetando y apostando siempre por el flamenco tradicional, sin fusionar. La Kuka, bailaora almeriense, «es empaque, solera, pellizco y tronío, en la figura de una mujer que se deja la piel en escena a golpe de tacón, transmitiendo pasión y elegancia en cada movimiento», ha afirmado la Diputación en una nota. En la propuesta del circuito estará acompañada a la guitarra por José Bellido, al cante por Sandra Santisteban y Cristo Heredia y a la percusión por Moisés Santiago.

El calendario

Las actuaciones se celebrarán entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre en municipios y tiene como objetivo acercar la riqueza del flamenco a todos los rincones de la provincia.

El circuito dará comienzo el 20 de septiembre con la Compañía Flamenca Tania Santiago, a las 20.30 horas, en el salón cultural del centro de día de Pechina. Y seguirá el 27 de este mes con el mismo espectáculo en el teatro multiusos de Huércal de Almería, a las 21 horas.

Ya en octubre, Segundo Falcón actuará el día 3 en el espacio escénico de Olula del Río; el día 4, en el centro cultural de Abla, el día 10, en el centro cultural de Garrucha; y el día 11, en la Casa de la Cultura de Serón. Todos los espectáculos, a las 20 horas.

El día 11, la Compañía Flamenca La Kuka actuará en el Cine Teatro Óvalo de Vélez Rubio, a las 20 horas; y el día 25, en el Museo Pedro Gilabert de Arboleas, a las 19 horas.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha invitado a todos los almerienses a disfrutar de este calendario de conciertos: «El flamenco no es solo un estilo artístico, es uno de los pilares de nuestra identidad como almerienses. Con este circuito queremos hacer visible ese legado, acercarlo a cada rincón de la provincia y reconocer a nuestra gente, sus voces y sus raíces. Por eso, invitamos a todos los almerienses a que disfruten de este circuito de conciertos que hemos preparado con mucha ilusión».

«Desde la Diputación, entendemos que la cultura debe estar al alcance de todos los municipios, grandes y pequeños. Este circuito es una manera de acercar nuestro patrimonio flamenco, de ponerlo en valor, y de mantener vivas nuestras tradiciones», ha añadido la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense.