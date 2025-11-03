Dos grandes estrellas de la lírica andaluza iluminan el CICA de Antas gracias al programa Almería Secreta

La soprano Paula Ramírez y el pianista Adrián López sorprendieron el sábado 25 de octubre al público congregado en el Centro de Interpretación de la ... Cultura Argárica (CICA) de Antas por la iniciativa Almería Secreta, patrocinado por la Junta de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento y la promotora de eventos culturales Doctor Gradus.

La soprano sevillana y el pianista malagueño mostraron su complicidad, cautivando a los asistentes con un viaje musical a través de diferentes estilos y países, desde la delicadeza de la chanson francesa hasta los ritmos vibrantes del caribe cubano, sin olvidar un recorrido por el repertorio español, que marcó profundamente la velada.

Paula Ramírez brilló por su elevado nivel técnico y expresivo, embelesando al público con una voz de gran pureza, mostrando una infinita amplitud de registros y una interpretación plena de matices y sensibilidad, emprendiendo un diálogo musical de enorme calidad y refinamiento con el pianista Adrián López.

El público, visiblemente emocionado, rompió en aplausos tras cada una de las piezas y tributó una interminable ovación final para confirmar el éxito absoluto del programa.

La velada concluyó en la terraza del CICA, el mirador Pedro Flores, donde los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de vinos de la tierra y masgotinas en un ambiente distendido que propició el encuentro entre público, artistas y el equipo organizador de Almería Secreta. Un broche perfecto para una noche que combinó arte, patrimonio y convivencia.

«Antas ha sido escenario de Almería Secreta por segundo año consecutivo, y esperamos continuar siéndolo -apunta el alcalde, Pedro Ridao-. La Cultura es uno de los pilares de la gestión de nuestro pueblo. Eventos como el ofrecido por estos dos magníficos artistas, gracias al programa Almería Secreta, de la Junta de Andalucía, proporcionan horas de felicidad a nuestros vecinos, y ése es uno de los objetivos del buen gobernante, como bien reflejaron los padres de la Constitución de 1.812. Continuaremos por esta senda, garantizando el crecimiento de nuestro pueblo por fuera y también por dentro».

Sobre los artistas

Paula Ramírez, soprano nacida en Sevilla, inició su formación musical en el Conservatorio con estudios de piano, especialidad en la que se licenció, ampliando posteriormente su carrera con el canto lírico.

En los últimos años ha interpretado papeles destacados como Suor Genovieffa (Suor Angelica, Puccini), Zaida (L'étoile de Séville), Barbarina (Le nozze di Figaro, Mozart) en el Teatro Cervantes de Málaga, junto a figuras como Carlos Álvarez y Leonor Bonilla, o el rol de First Voice en Jenufa de Janáček en el Teatro de la Maestranza.

Ha sido solista con la Orquesta Ciudad de Almería y la Orquesta Filarmónica de Málaga, y protagonista en zarzuelas como Chateau Margaux, El Barbero de Sevilla o La Generala. Finalista del Certamen Nuevas Voces de Sevilla (Premio del Público), ha actuado en festivales como el de Música Española de Cádiz.

Adrián López, pianista, organista y clavecinista natural de Málaga, se ha formado en su ciudad natal y en Praga, junto al pianista Ivo Kahánek. Además de su faceta como intérprete, es historiador del arte y posee un máster en pedagogía y arte. Su versatilidad le ha llevado a ejercer como director musical en teatro y danza, así como arreglista y docente en el ámbito de la enseñanza pública, tras obtener plaza por oposición. Su dominio del repertorio pianístico y su sensibilidad interpretativa lo han convertido en un colaborador habitual en proyectos musicales de prestigio.