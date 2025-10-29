Dos figuras internacionales, esta semana en el cartel de Almerijazz

El 33º Festival Internacional Almerijazz ofrece una edición de 'paladeo largo' con una programación de nueve conciertos que se extenderán hasta el 9 de noviembre ... y que comenzaron con sus dos primeras citas los pasados 24 y 25 de octubre. Este fin de semana, será el turno de dos nuevas convocatorias, tercera y cuarta, los días 1 y 2 de noviembre.

Ambas citas tendrán, además, como protagonistas a dos figuras internacionales: el afamado organista Delvon Lamarr en el Teatro Apolo, en formato trío, el sábado a las 20.30 horas; y el saxofonista Bobby Watson junto a Clasijazz Big Band, el domingo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla a las 19.30 horas.

Las entradas para los dos conciertos, como para el resto de la presente edición de Almerijazz, se encuentran disponibles en los canales habituales de la programación municipal, en la taquilla municipal situada en el Apolo y a través de la plataforma de venta online https://almeriaculturaentradas.es/; y los interesandos pueden hallar información completa y actualizada de cada evento en la web oficial https://almerijazz.com/.

Delvon Lamarr Trío

Delvon Lamarr es un organista y músico estadounidense conocido por liderar el Delvon Lamarr Organ Trio (DLO3), una banda que fusiona soul, jazz y funk con un estilo fresco y lleno de groove. Sus temas están incluidos en lista Billboard, celebra giras por el mundo agotando entradas y, además, ha sido nombrado estrella Emergente por Downbeat.

Su instrumento principal es el órgano Hammond B-3, con el que crea un sonido cálido y envolvente, heredero de la tradición del soul-jazz de los años sesenta y setenta. Junto a la guitarra y la batería, logra un formato sencillo pero poderoso, muy celebrado en directo por su energía e improvisación. Su música conecta generaciones, recuperando raíces clásicas y proyectándolas hacia la escena actual.

El groove, la clase, la elegancia o el oficio son asuntos que no se negocian en el universo del Delvom Lamarr Organ Trio. Se dan por hechos. Si se cogen unas especias del soul cálido de Booker T. & The M.G.'s o The Meters y se le añaden unas gotas del dinamismo de los clásicos de la Motown o la Stax, el resultado es este. O se parece mucho a lo que logran el organista Delvom Lamarr al mando de su Hammond B3, el guitarrista Brice Calvin y el batería Ashley Ickes.

Y, si queda alguna duda acerca de su directo, solo hay que escuchar cualquiera de sus estupendas grabaciones en vivo, como 'Live at KEXP!' (2018) o 'Live in Loveland' (2022).

Clasijazz Big Band & Bobby Watson

Esperada será la presentación del disco grabado junto a la Clasijazz Big Band y la leyenda viva del hard bop Bobby Watson, histórico miembro de los míticos The Jazz Messengers.

Un proyecto nacido de la complicidad artística entre Watson y el arreglista y director Duccio Bertini, cuya sensibilidad, imaginación y dominio de los colores orquestales han dado nueva vida a las composiciones del saxofonista estadounidense.

En palabras del propio Bobby Watson, «Duccio se mete dentro de la sensibilidad de cada pieza y aún me deja espacio para ser yo mismo; es uno de los arreglistas más empáticos y sensibles que he conocido».

El disco fue grabado en la Fundación Valparaíso de Mojácar el 1 de mayo de 2022. Ahora ha llegado el momento de presentarlo por todo lo alto en el marco del 33º Festival Internacional Almerijazz.

El 33º Festival Internacional Almerijazz se desarrolla bajo la organización del área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, bajo la producción de Manantial de Músicas, el patrocino de Cerveza Águila Sin Filtrar, Fundación Unicaja y AIE y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.