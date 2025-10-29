Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos figuras internacionales, esta semana en el cartel de Almerijazz

El afamado organista Delvon Lamarr en el Apolo, el sábado, y el saxofonista Bobby Watson con Clasijazz Big Band, el domingo, en el Maestro Padilla

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:00

Comenta

El 33º Festival Internacional Almerijazz ofrece una edición de 'paladeo largo' con una programación de nueve conciertos que se extenderán hasta el 9 de noviembre ... y que comenzaron con sus dos primeras citas los pasados 24 y 25 de octubre. Este fin de semana, será el turno de dos nuevas convocatorias, tercera y cuarta, los días 1 y 2 de noviembre.

