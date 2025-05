Los documentos del Partido Andalucista, bajo custodia de la UAL para los investigadores

J. S. Almería Viernes, 16 de mayo 2025, 19:44 Comenta Compartir

La Universidad de Almería y la Fundación Alejandro Rojas Marcos (ARM) suscribieron ayer un convenio que refuerza su compromiso conjunto en la custodia y explotación de la documentación histórica relacionada con el Partido Andalucista. Este acuerdo surge ante la oportunidad de mantener estos elementos documentales en un marco universitario, asegurando su protección y acceso para la comunidad investigadora.

Este nuevo convenio es consecuencia de otros firmados con anterioridad entre ambas instituciones para la conservación y custodia de dicho archivo. Ambas instituciones llevan 13 años colaborando. La documentación cedida, considerada de gran relevancia para quienes estudian la historia contemporánea de Andalucía y España, está depositada y es custodiada y gestionada por la UAL, específicamente a través del Centro de Investigación Comunicación y Sociedad (CySOC) y del Archivo General de la Biblioteca Nicolás Salmerón. La colaboración busca facilitar el análisis, la investigación y la docencia en disciplinas relacionadas con los aspectos sociales, políticos y comunicativos que contienen estos fondos.

Rojas Marcos, fundador de la Fundación ARM, señaló que gracias a esta colaboración «hoy existen entre 10.000 y 12.000 documentos digitalizados. El otro día necesitaba el dato de una lista de elecciones municipales y fue buscarlo en internet y aparecer la lista inmediatamente. Para un partido que no triunfó electoralmente, pero sí políticamente, poder acceder a esta información de manera tan sencilla es algo muy importante. Vernos cobijados en una institución académica de la potencia de la Universidad de Almería es un privilegio. Lo que hemos firmado no es nada para lo que vamos a firmar muy pronto. No es fácil encontrar una institución que durante 13 años no nos ha fallado nunca».