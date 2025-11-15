La directora Yolanda Centeno presenta en el Patio de Luces su última ópera prima, 'Tras el verano'

Una historia que habla de afectos, poniendo los derechos del menor en el epicentro del debate y una pregunta muy importante. ¿Qué es más importante, ... el ADN o los sentimientos?. Es la trama de 'Tras el verano', la última ópera prima de la directora Yolanda Centeno, una película que ha sido presentada este sábado en el Patio de Luces de la Diputación Provincial.

Precisamente su directora, y también guionista, ha sido la encargada de presentar este trabajo, de poco más de 90 minutos de duración, acompañada por la actriz Stephanie Magnin. El director de FICAL, Enrique Iznaola, ha sido el encargado una vez más de dar la bienvenida a todos los asistentes e introducir esta rueda de prensa después de la visualización del tráiler. Iznaola ha agradecido «a Yolanda y a Stephanie por venir a Almería a presentar este último trabajo».

Por su parte, la diputada de Cine e Identidad, Almudena Morales, ha explicado que «esta película muestra una parte de la realidad de muchas familias y, sin duda, lo habéis reflejado perfectamente en este trabajo».

Entre tanto, Centeno ha explicado que «realmente la idea comenzó con un cortometraje pero me di cuenta que en un corto no cabía y fue cuando decidimos hacer un largometraje». Además, la actriz Stephanie Magnin ha asegurado que «había que encarnar una hermana que tiene sus propios hijos, que sabe lo que es ser madre biológica y que quiere imponer su propia idea de ser madre con sus hijos biológicos y que, en cualquier momento, se puede pelear con su pareja».

'Tras el verano' cuenta la historia de Paula, Raúl y Dani, una familia más de tantas. Sin embargo, es importante destacar que Dani no es hijo de Paula, interpretada por Alexandra Jiménez. Esta se enfrenta con el reto diario de encajar en una familia reconstituida. Este conflicto, unido a una crisis de pareja, hace que Paula pueda dejar de ver para siempre al pequeño Dani, creando un debate sobre la importancia, o no, del ADN o de los sentimientos de Paula hacia el niño.

La película cuenta con la producción de Gonzalo Bendala, Marta Velasco y Tay Sánchez. Los intérpretes son: Alexandra Jiménez, Juan Diego Botto, Ruth Gabriel y Álex Infantes. La dirección artística corre a cargo de Marian Delgado Vega. El film ha sido premiado, este año, en el Festival Internacional de Málaga, dentro de la sección oficial de largometrajes.

Yolanda Centeno ha dirigido los cortometrajes 'Parapluie' (2013), 'Zugzwang' (2014), Ron (2015) e Imposible decirte adiós (2021). Además, el pasado año se aventuró a dirigir la miniserie de televisión 'La Frontera'.