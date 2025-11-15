Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La directora Yolanda Centeno presenta en el Patio de Luces su última ópera prima, 'Tras el verano'

La propia directora y guionista ha sido la encargada de dar a conocer este film de algo más de 90 minutos acompañada de la actriz Stephanie Magnin

M. P. M.

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Una historia que habla de afectos, poniendo los derechos del menor en el epicentro del debate y una pregunta muy importante. ¿Qué es más importante, ... el ADN o los sentimientos?. Es la trama de 'Tras el verano', la última ópera prima de la directora Yolanda Centeno, una película que ha sido presentada este sábado en el Patio de Luces de la Diputación Provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La segunda fase de la variante de Mojácar encara su «recta final»
  2. 2 El Cortijo de Fuente Alta de Dalías, un refugio renovado en plena Sierra de Gádor
  3. 3 Fernández-Pacheco destaca el papel de Almería como «líder europeo en control biológico»
  4. 4 Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas
  5. 5 Buscan ayudante de ventas para un comercio del CCT: estas son las condiciones
  6. 6 Relojes Rolex, un teléfono satelital y de encriptado de criptomonedas: los artilugios de la banda
  7. 7 La tonelada y media de cocaína incautada en Almería alcanzaría los 100 millones en el mercado negro
  8. 8 Huércal de Almería abonará 40 euros por cada perro censado
  9. 9 Fical comienza el 'rodaje' de una historia de amor entre Almería y el cine
  10. 10 ¡Sorpresa viral! Una calle con el nombre de Almería en Australia: «Soy australiano y no tenía ni idea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La directora Yolanda Centeno presenta en el Patio de Luces su última ópera prima, 'Tras el verano'

La directora Yolanda Centeno presenta en el Patio de Luces su última ópera prima, &#039;Tras el verano&#039;