David Bisbal en la Plaza de Toros de Almería con su primer concierto navideño. E. P.

David Bisbal viste a Almería de Navidad

Todo es posible en Navidad ·

El almeriense inaugura su primera gira navideña en su tierra con un espectáculo festivo para recordar

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

La Plaza de Toros de Almería se abarrotó este sábado por la noche para ver los primeros indicios de la Navidad que, año tras año, ... se adelanta en las ciudades. Esta vez, en Almería, esta época festiva venía de la mano de su hijo predilecto, David Bisbal, que iniciaba su primera gira 'Todo es posible en Navidad' en el coso de la avenida Vilches bajo el cartel de entradas agotadas.

