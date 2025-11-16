David Bisbal viste a Almería de Navidad

La Plaza de Toros de Almería se abarrotó este sábado por la noche para ver los primeros indicios de la Navidad que, año tras año, ... se adelanta en las ciudades. Esta vez, en Almería, esta época festiva venía de la mano de su hijo predilecto, David Bisbal, que iniciaba su primera gira 'Todo es posible en Navidad' en el coso de la avenida Vilches bajo el cartel de entradas agotadas.

Nadie quería perderse este espectáculo. Era la primera vez que el intérprete almeriense cantaría los villancicos en directo y, por ello, sus fieles seguidores no fallaron en vestirse para la ocasión: sudaderas brillantes, jerséis con motivos navideños, gorros de Papá Noel y diademas de elfos o renos. Todo valía para estar a la altura de la experiencia inmersiva que Bisbal había diseñado sobre el ruedo de la avenida Vilches.

Alrededor de las 20:00 horas, David Bisbal apareció deslumbrante sobre la alfombra roja que decoraba la escena. Vestido con un traje negro y su inconfundible sonrisa, irrumpió entre un juego de luces que recordaba más al encendido oficial de la Navidad que a un inicio de concierto. Con la energía que lo caracteriza, abrió la noche con Navidad junto a ti entre aplausos y vítores que templaron la fría noche de noviembre.

Bisbal no venía solo a cantar, sino a celebrar. Convirtió la plaza en una auténtica fiesta navideña donde los villancicos se entrelazaban con sus grandes éxitos. Tras la primera canción llegaron, como copos de nieve, los acordes de 'Todo es posible en Navidad', seguidos de 'No amanece' y 'Esclavo de sus besos'.

Pletórico, el artista se detuvo unos instantes para dirigirse al público: «Buenas noches, Almería», saludó con su sonrisa intacta. «Es mi primera vez en la Plaza de Toros, en mi barrio, en la avenida Vilches». Aprovechó también para agradecer la presencia de los medios de comunicación, de su club de fans y de quienes habían viajado desde distintos puntos de España para inaugurar la Navidad con él.

La balada 'Dígale' tiñó de emoción la plaza, antes de dar paso a 'El Ruido' y 'Quién me iba a decir'. Cada tema encajaba con la escenografía y el ambiente festivo, hasta el punto de que 'Silencio' fue interpretado como si de un villancico se tratara. Tras ese popurrí de recuerdos, Bisbal sorprendió con 'Jingle Bell Rock' para después reaparecer vestido con un traje blanco, perfecto para el ambiente de 'Blanca Navidad'. La luz enfocaba su figura mientras la armónica aportaba un momento de calma absoluta.

La emoción y la añoranza continuaron con un homenaje: Bisbal se acordó de «aquellos que ya no están, pero que siguen en nuestro recuerdo» para introducir 'Siempre te recordaré' y 'Te deseo muy felices fiestas'. Tampoco faltó 'Mi princesa', que cantó en acústico acompañado por un público completamente entregado.

Cantar en su tierra es siempre especial, y anoche no fue una excepción. Bisbal estuvo arropado por varios músicos de la Orquesta Ciudad de Almería (Ocal), a quienes dedicó unas palabras de admiración y el deseo de compartir con ellos más fechas de la gira navideña.

En la recta final, llegaron 'Me siento vivo', 'Si tú la quieres' y 'A partir de hoy', antes de que el público estallara en euforia con 'Corazón Latino', 'Lloraré las penas' y 'Bulería'. Un repaso a los éxitos que han marcado su trayectoria. Tras un último cambio de vestuario, Bisbal regresó con el mejor regalo en forma de villancicos: 'Peces en el río' y 'Burrito Sabanero', coreados en cuerpo y alma. Por último, 'Ave María', convertida en la auténtica estrella del árbol de esta Navidad anticipada, cerró una noche para el recuerdo y en una gira que no ha hecho más que empezar.