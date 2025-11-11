David Bisbal llega a Almería con su tour 'Todo es posible en Navidad' con entradas agotadas
El artista ofrecerá una versión exquisita de Jingle Bell Rock, Los Peces en el Río o El Burrito Sabanero
Ideal
Almería
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:43
David Bisbal da el pistoletazo de salida a su tour 'Todo es Posible en Navidad Gira 2025' este sábado en la Plaza de Toros de ... Almería, un show en el que ha colgado el cartel de sold out y que incluye las canciones de su álbum homónimo bajo la producción y arreglos de Cheche Alara, sumando nuevas perspectivas a su carácter de intérprete polifacético y aventurado.
Siempre dispuesto a asumir retos, Bisbal recopila populares canciones navideñas y cuida hasta el último detalle del proceso creativo ofreciendo una versión exquisita de Jingle Bell Rock, Los Peces en el Río, El Burrito Sabanero entre otras, así como la primera versión en español del clásico de Elvis Presley, Siempre te Recordaré junto con un renovado repertorio que abarca sus grandes éxitos.
Tras su cita en Almería, David Bisbal recorrerá España durante noviembre y diciembre 2025. en los principales recintos de las ciudades de Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Málaga, Granada, Madrid, finalizando el 23 de diciembre en Barcelona.
Con esta nueva gira, David Bisbal ve cumplido uno de sus mayores deseos artísticos contagiándonos de su emoción y alegría.
