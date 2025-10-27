Dalías vive un fin de semana lleno de cultura, música y teatro dentro de su programación de otoño El teatro, la música y la lectura llenan de vida un fin de semana en Dalías cultural que ha registrado una excelente respuesta del público

Marcos Tárraga Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 13:58

El Ayuntamiento de Dalías ha organizado un intenso fin de semana cultural en el municipio en el que vecinos y visitantes han disfrutado de diversas actividades con la colaboración de instituciones como la Diputación de Almería.

El viernes comenzó el fin de semana con la celebración del Día de las Bibliotecas, que reunió, en la Biblioteca Municipal, a numerosos niños en una sesión de cuentacuentos. La actividad ofreció una tarde llena de imaginación, risas y aprendizaje, de la mano de La Brujita Lola. Esta especial narradora hizo disfrutar al público con historias que despertaron la curiosidad por la lectura y fomentaron el amor por los libros entre los más pequeños.

Esa misma noche, el Teatro Municipal de Dalías acogía la representación teatral 'Mezclum', interpretada por 'Antenotario y La Rébolica Teatro', dentro del Festival Provincial de Teatro Almeriense. El público disfrutó de una propuesta escénica fresca y original, compuesta por escenas que mezclan humor, emoción y reflexión. La actuación destacó por la calidad de los actores y el ambiente cercano y participativo que se vivió en la sala.

El broche final del fin de semana llegó el domingo con el concierto del grupo Soneros de Ley, incluido en el Circuito Provincial de Jazz 2025. El quinteto formado por Reinaldo Llerena, Luis Alberto Leyva, Matt Hurt, Alexander Alonso y Eosmel Trabatorne ofreció un magnífico espectáculo lleno de ritmo, color y energía, fusionando el jazz con los sonidos cubanos y caribeños.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha expresado su satisfacción «ver el teatro y la biblioteca llenos de gente disfrutando de actividades tan variadas es la mejor recompensa al trabajo que realizamos para acercar la cultura a todos los públicos», ha señalado.

Por su parte, la concejala de Cultura, María Dolores Gómez, ha destacado el nivel de la programación, «cada una de las actividades ha tenido una respuesta muy buena. Las familias han disfrutado del cuentacuentos, teatro y jazz de gran nivel. Seguiremos trabajando para que Dalías siga contando con actividades atractivas para los vecinos de todos los públicos».

Desde el Ayuntamiento agradecen la colaboración de la Diputación de Almería, los grupos participantes y, sobre todo, la implicación del público que, con su asistencia, contribuye a poner en valor la programación cultural del municipio.