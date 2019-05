Cultura almeriense al aire libre, a través de las 'Tardes del IEA' El programa ofrece gastronomía, historia, jazz, fotografía, poesía, cine de otoño y primavera y homenajes a Julio Alfredo Egea, Pilar Quirosa y Pepe Criado MARÍA PAREDES MOYA Almería Jueves, 9 mayo 2019, 01:13

La plaza Julio Alfredo Egea, donde se encuentra la sede del Instituto de Estudios Almerienses, será un año más el escenario de las 'Tardes del IEA', una consolidada actividad que tiene el propósito de adentrarse con rigor en diferentes aspectos de la cultura almeriense pero con un formato más accesible al público en general, al aire libre y conjugando las conferencias y charlas con proyecciones y actuaciones musicales.

El programa ofrecerá en esta edición al público siete encuentros - cuatro en primavera y tres en otoño- que tratarán temas como gastronomía, historia, fotografía, un homenaje al grupo de teatro Axioma, jazz, poesía y cine.

9 de mayo Aceites de Almería de alta gama. Conferencia y presentaciones, a las 20 horas. 23 de mayo Conmemoración del 450º aniversario de la rebelión de los moriscos en Almería. Exposición, conferencia y actuación musical de Luis Paniagua, a las 20.30 horas. 6 de junio Colectivo fotográfico 'Desencuadre'. Mesa redonda y actuación musical del grupo '4Jazzset', a las 20.30 horas. 20 de junio Homenaje al grupo de teatro Axioma, a las 20.30 horas. 3 de octubre Homenaje al grupo de teatro Axioma, a las 20.30 horas. 10 de octubre Tarde literaria en homenaje a Julio Alfredo Egea, Pilar Quirosa y Pepe Criado. Intervenciones y actuación musical de Sensi Falán, a las 20.30 horas.

Salvo la cita que abrirá hoy el ciclo, 'Aceites de Almería de alta gama', que comenzará a las 20 horas, el resto dará inicio a las 20.30 horas.

El 'oro líquido'

'Aceites de Almería de alta gama' es el título de la primera actividad de esta temporada. Cuenta con la coordinación del escritor y especialista en gastronomía Antonio Zapata y, como no podía ser de otra forma, de esta manera se estrechan los lazos de la cultura, en este caso del aceite, y la gastronomía cuando la ciudad se erige en capital española de la gastronomía. Zapata explicó ayer durante la presentación del programa que la producción de aceite de Almería no se puede comparar en cantidad a la de provincias como Jaén y Córdoba pero que, a pesar de esta realidad, «en los últimos años, se ha producido en Almería un salto de calidad que proporcionalmente creo que no tiene comparación con ninguna otra provincia».

En esta primera sesión se dará a conocer la variedad de aceites y de zonas de producción de la provincia. Para ello se han elegido cuatro aceites de alta gama, es decir, con alta calificación en la cata oficial; son de aceitunas distintas y de comarcas diferentes. Además, todos virgen extra: Arbequino de Oleoalmanzora, Esencial (picual, hojiblanca y arbequina) de Castillo de Tabernas, Extra Frío (arbequina y manzanilla) de Almanzara de Canjáyar y Picual ecológico de Campos de Uleila.

En el resto de citas sobresale, por su carga emotiva y de reivindicación de la obra de sus autores, la tarde literaria en homenaje a Julio Alfredo Egea, Pilar Quirosa y Pepe Criado, fallecidos recientemente. Los tres, a su vez, eran destacados miembros del Instituto de Estudios Almerienses y referentes para las letras y la cultura de la provincia de Almería.

El resto de temáticas previstas son la presentación de la exposición '450º aniversario de la rebelión de los moriscos en Almería', fotografía a través de la Asociación Cultural 'Colectivo Fotográfico Desencuadre', música con las actuaciones de 4Jazzset, Clasijazz Quintet y Luis Paniagua, además de teatro a través del homenaje al grupo Axioma o anécdotas del cine en Almería.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, explicó ayer en la presentación del programa que «esta iniciativa está funcionando extraordinariamente bien, con una considerable repercusión por parte de los vecinos de la capital, y ha generado en el propio entorno del IEA un movimiento de personas y de la cultura muy importante».

Rodríguez recordó que este proyecto surgió con la idea de «sacar el IEA a la calle, junto con otra serie de iniciativas, para que el instituto estuviera más arraigado en la sociedad civil almeriense y en el mundo de la cultura en general. Creo que el objetivo se ha conseguido en una buena parte».

El responsable del IEA, Francisco Alonso, ahondó en el propósito que se sustenta en las 'Tardes del IEA': «Surgió como respuesta a la búsqueda de un formato de actividad cultural divulgativa, relajada, pero rigurosa. Al hablar de divulgativa y relajada me refiero al lugar y el formato que tienen los encuentros que, a su vez, sirven para potenciar nuestro casco histórico a través de las actividades culturales».