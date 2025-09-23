Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuevas del Almanzora se prepara para un emotivo homenaje al Poeta Sotomayor en el 145 aniversario de su nacimiento

El 28 de septiembre, el municipio conmemora al autor con la visita guiada, un recital de poesía y un concurso escolar

María Paredes Moya

Almería

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:43

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora organiza una serie de actos culturales para conmemorar el 145 aniversario del nacimiento del ilustre poeta y escritor local José María Álvarez de Sotomayor (1880-1947). Este homenaje, que se celebrará el próximo 28 de septiembre, incluirá una visita guiada a su museo, un recital de poesía y la presentación de un concurso escolar.

El Museo José María Álvarez de Sotomayor, ubicado en la emblemática Casa Figueras, reabre sus puertas esta semana. Mientras duran las obras de rehabilitación del edificio, se ha habilitado una entrada lateral para permitir el acceso a los visitantes. El museo estará abierto al público de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas.

El museo, inaugurado en 2007, es un espacio dedicado a la vida y obra del poeta, conocido por su fascinación por el mundo árabe, que se refleja en su obra y en la réplica de la bandera que él mismo inventó, que se exhibe en el interior. Su colección alberga manuscritos, ediciones originales de sus libros y objetos personales que dan testimonio de su prolífica carrera literaria y de su relación con figuras de la talla de Unamuno y Manuel Machado.

El acto conmemorativo del próximo sábado comenzará a las 11:00 horas con una visita guiada que permitirá a los asistentes sumergirse en la historia de Sotomayor y su legado en la localidad. A continuación, un recital de poesía hará resonar sus versos más emblemáticos. Para finalizar, se presentará un concurso escolar de poesía, una iniciativa del Ayuntamiento para acercar la figura del autor a las nuevas generaciones y fomentar el talento literario entre los más jóvenes.

Este evento busca no solo recordar a una de las figuras más importantes de la cultura cuevana, sino también reafirmar el compromiso del municipio con la promoción de la literatura y el patrimonio local.

