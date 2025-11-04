La creación literaria almeriense, generación tras generación

La provincia de Almería se prepara para una nueva cita ineludible con la literatura: el III Encuentro de Narrativa Almeriense. Organizado por el Instituto de ... Estudios Almerienses (IEA), tendrá lugar el martes 11 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería (Paseo de Almería, 69). Este foro, que da continuidad a esta iniciativa, se consolida como un espacio fundamental de debate, intercambio y promoción de la narrativa vinculada a la provincia.

Las inscripciones ya están abiertas para todas aquellas personas interesadas en iniciarse o profundizar en sus inquietudes literarias dentro de este género.

El objetivo de esta tercera edición, indicaron ayer desde laDiputación de Almería en una nota, es fomentar un enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos, ofreciendo una visión histórica de la evolución de la narrativa almeriense a través de la perspectiva de tres generaciones de escritores. Así, el encuentro dará voz a nuevos autores locales y explorará los diversos formatos narrativos actuales y sus posibilidades.

La diputada provincial de Cultura y Cine, Almudena Morales, invitó a los almerienses a disfrutar de una cita que va a contar con destacadas figuras del panorama literario y editorial.

El panel de ponentes previsto para esta tercera edición del encuentro estará formado por Juan Manuel Gil, escritor y profesor, Premio Biblioteca Breve 2021; Juan Pardo Vidal, licenciado en Filología Hispánica y Educador Social, galardonado con el Premio del Gremio de Libreros 2016 y el Premio Castillo-Puche 2020; Manuel Murillo de las Heras, joven escritor, músico y psicólogo, director de la revista La Contracosta y coautor del Manifiesto Vainalista; Remedios Martínez Anaya, escritora con una amplia trayectoria en narrativa y poesía, reconocida con múltiples premios como el Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Premio Axarquía a la creación artística; Gema Sirvent, editora independiente y escritora, fundadora de Editorial Libre Albedrío, con numerosas obras traducidas a varios idiomas; y Manuel Sola, bibliotecario, técnico en cultura y escritor, con publicaciones sobre historia de Purchena y narrativa de ficción.

El debate y las mesas redondas serán moderados por Fernando Martínez y María Jesús Recio. Un año más, la coordinación correrá a cargo de Manuel Sánchez Villanueva, miembro del IEA, con el asesoramiento de Fernando Martínez López, coordinador del Área de Creación del IEA y escritor.

Este encuentro es una oportunidad única para acercarse a la realidad literaria de Almería, conocer a sus protagonistas y reflexionar sobre el presente y futuro de la narrativa en un ambiente de diálogo y aprendizaje, apuntaron desde el IEA.