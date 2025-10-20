El Cortijo del Fraile, imagen del cartel del Festival Internacional de Cine de Almería Fical abre este martes su prólogo con la primera sesión del ciclo 'Almería, tierra de cortometrajes', que será de entrada libre en el salón de actos de la Biblioteca Francisco Villaespesa

Fical ya tiene imagen para su edición de 2025. Será uno de los iconos más representativos del patrimonio material e inmaterial de la provincia de Almería: el Cortijo del Fraile, en pleno corazón de los Campos de Níjar.

Ha sido este emplazamiento que inspiró a Carmen de Burgos y Federico García Lorca el que también lo ha hecho para el cartel de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará con un completo programa de actividades del 14 al 23 de noviembre.

El cartel, diseñado por Robert Rodríguez, propone una versión libre del Cortijo de Fraile, escenario simbólico de famosas escenas películas como de 'La muerte tenía un precio', de Sergio Leone, de la que este año se cumple el 60º aniversario de su rodaje. En su técnica, ha utilizado trazos a mano alzada, con una estética naíf y orgánica, que refuerza el vínculo humano y emocional con el territorio. Esta elección gráfica busca transmitir autenticidad, sencillez y la belleza imperfecta de lo hecho con alma.

Los colores —ocres, verdes suaves, beiges y azules empolvados— evocan la paleta natural de Almería. El gran sol que se eleva detrás de las montañas simboliza el renacer constante del cine en Almería, una nueva edición del Festival que cada año ilumina el talento, la creatividad y las historias que se proyectan desde este territorio hacia el mundo.

La presentación del cartel, ha expuesto la Diputación en la presentación oficial, supone el golpe de claqueta y el grito de «¡acción!» a innumerables actividades cinematográficas que el público podrá disfrutar en diferentes puntos de la provincia durante el festival.

El Patio del Mandarino, sede del área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, ha acogido el evento en el que han participado la vicepresidenta y diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales; el concejal del ramo del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; el delegado de Cultura de la Junta, Juanjo Alonso; y el director del festival, Enrique Iznaola, y en el que se han dado a conocer las claves de la nueva imagen, así como los detalles de las secciones 'Almería en corto' y 'Almería, tierra de cortometrajes'.

Morales ha afirmado que «el Cortijo del Fraile cobra este año una relevancia especial, ya que la Diputación de Almería está inmersa en un ambicioso plan de puesta en valor que convertirá este espacio en un verdadero corazón cultural de nuestra provincia. Por eso, este cartel rinde un doble homenaje: al cine, pero también a nuestros escenarios naturales, que han hecho de Almería un territorio inseparable de la historia del séptimo arte».

Sobre la sección 'Almería en corto', la vicepresidenta ha destacado que «este año a 'Almería en corto' se han presentado más de dos mil obras con más de quinientos trabajos internacionales; una muestra clara del impacto global que FICAL ha alcanzado en el panorama cinematográfico mundial. Quiero aprovechar para felicitar al jurado encargado de la selección de los 34 cortometrajes finalistas».

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería ha señalado, por su parte, que «el otoño en nuestra ciudad y en nuestra provincia es sinónimo de la vuelta a los teatros, al Auditorio, a las salas… Y, desde hace ya más de dos décadas, otoño es también sinónimo de cine, del regreso de FICAL, el Festival Internacional que nació para reforzar el vínculo emocional y profesional de Almería con el Cine y que se ha consolidado ya como un auténtico referente del sector y de la industria».

«El cine es una de las mejores cosas que le ha pasado a Almería. El cine es pasado, es presente y, más importante todavía, seguirá siendo futuro para la provincia. El cine es cultura, es turismo, es economía y empleo para Almería. Y FICAL es el principal motor que mueve la promoción cinematográfica que realizamos de forma conjunta la Diputación Provincial, la Junta y el Ayuntamiento de Almería», ha añadido el edil.

El delegado Juanjo Alonso ha puesto de relieve, por su parte, la apuesta de la Junta de Andalucía por el séptimo arte con una inversión que se acerca a los 6 millones de euros «destinados a la creación, promoción y la producción audiovisual, uno de los incentivos más grandes desde la puesta en marcha de las ayudas a este sector. Es por ello por lo que desde la Delegación de Turismo, Cultura y Deportes en Almería quiero resaltar el apoyo firme a festivales como FICAL que sirven como plataforma de impulso cultural y turística, mostrando Almería a creadores y espectadores de todo el mundo, y resaltando, una vez más, el potencial de nuestra tierra como escenario y espacio creativo».

El director de Fical ha puesto, finalmente, el acento en la calidad de la selección a concurso y, en general, de las obras presentadas en la sección decana 'Almería en corto'. Iznaola ha recordado, asimismo, que este martes, 21 de octubre, arranca la sección 'Almería, tierra de cortometrajes' con dos sesiones abiertas al público, a las 17 y 19 horas, en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, con entrada libre.

«'Almería en corto' fue la primera piedra de este festival y ha sido un éxito de convocatoria», ha remarcado, al tiempo que ha felicitado a los autores de los tres cortometrajistas almerienses seleccionados.

'Almería en corto'

Este año, según la organización, se han superado todas las previsiones con la recepción de 2035 cortos de 74 países y 1.196 producciones españolas. Entre los 34 cortos seleccionados, 22 son españoles y, de estos, 3 de la provincia de Almería y 8 de Andalucía. El resto de nacionalidades representadas son Francia, Croacia, Italia, Colombia, República Dominicana, Ruanda, China y Estados Unidos. En cuanto a géneros, 3 son documentales, 7 de animación y, el resto, 24, historias de ficción.

El jurado que decidirá el palmarés de esta edición de 'Almería en corto' está formada por Moisés Rodríguez, de Canal 24 horas, como presidente; Christian Checa, actor; Coria Castillo, actriz e influencer; Juan Jesús de Cózar Fernández, director de contenidos de la distribuidora European Dreams Factory; Pilar Onares, compositora y Juan Francisco Pérez Polo, periodista de 'El blog del cine español'.

'Almería, tierra de cortometrajes'

El Festival Internacional de Cine de Almería arranca, así, con el prólogo de una sección que se ha convertido en un clásico entre la cantera del audiovisual almeriense: 'Almería, tierra de cortometrajes', que este año exhibirá 22 trabajos de autores almerienses que no fueron seleccionados a concurso el año anterior pero que, por su calidad, se recuperan para que el público los disfrute en pantalla grande.