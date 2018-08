«Cortarse la coleta es para no vestirte nunca más de torero; eso no puedo jurarlo» JUANJO AGUILERA Ruiz Manuel cierra una etapa de su vida como torero el próximo 22 de agosto abriendo la Feria de Almería de 2018 JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 5 agosto 2018, 01:17

El 11 de octubre de 1987, Ruiz Manuel mató su primer novillo. Lo hizo en Gádor. A partir de ahí, miles y miles de kilómetros para alimentar una ilusión que no ha acabado, porque torero se es para toda la vida, pero que llegará a un punto importante el próximo 22 de agosto cuando se vista de luces, no sabe si por última vez, al menos por ahora. No habrá corte de coleta porque «la escenificación de cortarse la coleta es para no vestirte nunca más de torero; eso no puedo jurarlo ni afirmarlo porque estoy joven y ser torero lo llevo dentro y la llama está ahí dentro», explicó el torero.

La persona, Manuel Ruiz Valdivia, nació en el barrio de El Zapillo el 5 de septiembre de 1971 y desde los nueve años siente la pasión por los toros. Su abuelo, su padre, como él reconoce, forman parte de esta historia. «Ser torero es la aventura más bonita de mi vida», dijo hace algún tiempo. Ambas partes no se separan. Manuel Ruiz Valdivia seguirá siendo Ruiz Manuel. De hecho, hay niños que no le han visto torear -dejó de hacerlo en la Feria de 2015- pero que conocen una trayectoria llena de éxitos. Profeta en su tierra, ganó tres Capotes de Paseo como triunfador de la Feria de Almería, quiere que aquí se le siga recordando, pero siente del mismo modo que no es torero solo de la provincia, sino que también ese reconocimiento lo tiene de fuera. «En el mundo del toro, lo que me queda es el reconocimiento extraordinario que tengo como torero».

-Nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, pero el próximo 22 de agosto se representa el cierre de una etapa con el traje de luces.

-A ver. Te voy a decir lo que no quiero que sea y al final llegaremos a lo que quiero que sea. No quiero que sea un corte de coleta.

-En realidad, el torero lo es por siempre, se vista o no de luces.

-A lo mejor la escenificación de cortarse la coleta es para no vestirte nunca más de torero. Eso no puedo jurarlo ni afirmarlo porque estoy joven y ser torero lo llevo dentro y la llama está ahí dentro. Entonces, no sé lo que va a pasar. No quiero pegar un petardo y que me digan ¿no dijiste que te ibas? Lo que sí tengo claro es que no me apetece mantener la mente pensando en cuándo toreo. Me apetece que toda mi gente, los que van a la plaza a verme y ven un periódico a ver si me encuentran o cuándo toreo, no estén pendientes de eso. Ya Ruiz Manuel ha decidido no torear. Yo lo llamaría cerrar una etapa. Cierro una etapa de mi vida muy larga, la más intensa y la más dedicada de mi vida plenamente al toreo. Es verdad que en los últimos años voy diversificando. En la vida te van apareciendo otras cosas, otros menesteres dentro del mundo del toro y también por eso no quiero tampoco vivir del cuento de que torea o no torea. No toreo porque lo he decidido yo y si algún día digo de torear, que puede ser que suceda, es porque me apetezca, porque me encuentre preparado, sea capaz de afrontar lo que se me presenta y tenga suficiente motivación para llevarlo a cabo. ¿Puede suceder? Sí. ¿Puede que no suceda? También.

-¿De quién es la idea de convertir el día 22 en una fecha importante en tu carrera?

-La idea de torear este año en la Feria de Almería se la trasladé a Óscar (Chopera) justo cuando acabó la Feria de 2017. Antes de que se fuera de aquí le dije que me gustaría poder hacer lo que estamos haciendo. Como él lo comentó, la casa Chopera y él como cabeza visible en Almería, aunque también hablé con su hermano, con Guillermo y su sobrino Manolo, estaban todos a una a darme el gusto de poder torear en la Feria de Almería, cosa que es muy compleja. Te has salido del circuito de la Feria, no eres base de ella y romper esa ausencia y meter la cabeza dentro de tres corridas es muy complicado. Le agradezco a Óscar y a la familia Chopera que han puesto mucho cariño para que yo pueda llevar a cabo esta ilusión.

-Meterse ahí es complicado, teniendo en cuenta que cada vez son menos los festejos.

-Son tres los festejos de a pie y uno a caballo, con lo que son nueve puestos. La Feria tiene que ser muy compacta y muy atractiva para que la gente saque el abono. Empresarialmente hay que tener mucho ojo para que no se te vaya de las manos y por eso hay que tirar mucho de figuras, de toreros muy conocidos, para que la gente acuda a la taquilla y se haga una feria sostenible. Aportaré mi granito de arena, pero tampoco dejo de reconocer el apoyo de la casa y a lo mejor ser un torero como he sido reconocido durante todos estos años que tampoco sea un milagro, pero sí que ha sido una cosa meditada desde el principio y realizada desde el primer momento.

-Además, tendrás la responsabilidad de abrir la tarde y la Feria.

-Eso ya lo tenía asumido hace tiempo. Es una cosa que, después de 23 años de alternativa, llevo ya algunos años abriendo plaza. En Sevilla abrí la Feria con la corrida de Cuadri. En México me pasó lo mismo y también tuve que abrir el ciclo. Evidentemente no es nada agradable terminar de hacer el paseíllo y que el primero que salga sea para ti, pero es lo que hay.

-Y torear también al primero después de la merienda.

-Es iniciar dos veces la misma corrida y eso es algo complicado. Imagínate lo que supone para mí torear en Almería, en mi plaza, y con el puesto en el que toreo. Es arrancar de cero de dos veces.

-Pone cierre a una vida que empieza en Gádor.

-Empieza en Gádor el 11 de octubre de 1987. El pasado lunes, día 30 de julio, se cumplieron 23 años de mi alternativa.

-31 años después...

-En octubre se cumplirán 31 años desde que maté el primer novillo en público.

-Si repasas este largo trayecto, será difícil quedarse con algo, pero algunos recuerdos sí que perduran y se ganan un lugar de privilegio en la memoria.

-Sí. He experimentado, como artista, varias etapas en mi vida. Está la primera fase en la que a uno le desborda la necesidad de reivindicarte, de abrirte camino, de ponerte un nombre. Pasó otra etapa en la que mi nombre sonaba, sabían quién era, le di una vuelta de tuerca a mi tauromaquia y empecé a torear con más sabor y nada más que ver vídeos de los tres o cuatro primeros años comparados con los de los diez y ves que hay otro torero diferente, más rematado. En esas dos etapas he habido momentos extraordinarios. Los que con más intensidad se viven son los más necesitados, que son los primeros. Mi primera puerta grande en Almería fue para mí un alivio porque llevaba unos cuantos años que pinchaba y pinchaba y necesitaba esa puerta grande para confirmar todo eso.

-¿Y de la segunda etapa?

-De la segunda etapa, muy bonitas faenas que han quedado para la mente de todos como una que hice en Roquetas y otra en Almería con el vestido rosa las dos tardes. Mi etapa americana, como la mejor faena de la Feria en Quito en 1999, mi primera cornada en Francia, mi segunda cornada en Quito, el tercer percance en Las Ventas. Once tardes toreadas en Las Ventas, tardes en Sevilla, Valencia, en todas las plazas de Francia y repitiendo en muchas de ellas. También guardo como un gran recuerdo, cuando ya me hice cargo de la Escuela Municipal Taurina, algo que no se me va a olvidar nunca y es que me llevaran mis alumnos a hombros hasta la puerta del Gran Hotel Almería desde la plaza de toros. Las cinco tardes en la plaza México, el reconocimiento americano... La verdad es que he sido un privilegiado y he vivido cosas que las he podido vivir gracias a lo que me ha dado el toro.

-Los éxitos más grandes son los que se producen en casa por lo difícil que es ser profeta en tu tierra. Tres Capotes de Paseo con la imagen de la Virgen del Mar y 23 tardes en la Feria de forma continuada.

-Quizás el récord de torear 23 ferias consecutivas en Almería a ver quién intenta conseguirlo. Creo que eso es un logro muy importante, eso y que siempre he sido torero fuera y dentro de Almería. Y si es cierto que el primer año la afición me apoyó muchísimo para que yo toreara en la Feria y entrara en el ciclo, después el orgullo que tengo es que las fechas sucesivas han ido pasando porque me las he ido ganando del año anterior y de triunfos de fuera de Almería. Los tres Capotes de Paseo avalan. No es fácil conseguirlos. Todo eso en mi tierra. En el mundo del toro, a nivel general, lo que me queda es el reconocimiento extraordinario que tengo como torero. Lo vivo día a día. Incluso llevando tres años sin torear, me hablan chavales que no me han visto torear y lo hacen con admiración por lo que escuchan de mí. También los compañeros y sobre todo de los toreros más mayores. Eso es el tesoro más grande que tengo.

-Se abre una nueva etapa trabajando para la empresa Chopera y con la Escuela Municipal Taurina de Almería.

-En estos momentos compagino las dos cosas con la preparación de la corrida del día 22, puesto que la temporada en la Escuela está muy activa, la gestión de la Casa Chopera la tengo a tope y también la mía de la preparación para el día 22. Con la Escuela llevo desde 2010 y desde 2013 estoy con la Casa Chopera. Estoy muy bien tratado dentro de la empresa, estoy considerado como una parte de la familia y con la Escuela tengo la facilidad que me ofrece el Ayuntamiento de gestionarla a mi manera y estoy muy contento de los logros y de los resultados que está obteniendo.

-Es de figurar que, en más de 30 años de tauromaquia, alguien ha debido ser una persona fundamental para tu carrera.

-Mi padre -dijo sin titubeos-. Mi familia, mis hermanos, pero quizás el que más ha influido y al que no puedo dejar de reconocer todo es a mi padre. Después ha habido grandes personas y las sigue habiendo. Pero es punto y aparte.

-En la decisión, tus hijas y tu mujer pueden haber incidido.

-A mi pequeña María le dio una alegría cuando le dije que toreaba. Ella, con diez años, se siente orgullosa de su padre y no creo que tenga la percepción todavía de lo que es la responsabilidad que asume uno cuando sale al ruedo. Mi hija Paula, silencio. Y mi mujer lo que me dijo es que si era lo que yo quería que me apoyaba. A mi madre se lo tuve que decir poquito a poco y a mi padre no le gustó la idea porque en casa de un torero se sufre muchísimo y, con todo lo que estamos hablando de los años que llevo toreando y siempre o casi siempre jugándotelo todo a una carta y como una gran final, no me lo puedo ni imaginar lo que han sufrido ellos. Sé lo que he sufrido yo, pero ellos indirectamente han sufrido mucho. Ellos ya tenían la idea de que no iban a sufrir más, pero les queda un ratito todavía.