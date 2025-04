El Coro Góspel y la Big Band Clasijazz llenan de espiritualidad el Maestro Padilla

M. P. M. Almería Sábado, 5 de abril 2025, 15:11 Comenta Compartir

El Ciclo de Música Sacra de Almería. que este año celebra su vigesimosegunda edición, vivió anoche uno de los momentos más esperados, con el concierto creado por Clasijazz, con su Coro Góspel (adulto, juvenil e infantil) y la Big Band, dirigidos por uno de los referentes de este género en España, Perico Sambeat, que rindieron homenaje a uno de los compositores más importantes de la historia del jazz, Duke Ellington, y sus conciertos de influencia sacra. Una escenografía espectacular, con 120 artistas, engalanados con la colaboración del bailarín de claqué Kelly Isaac y la cantante solista Elma Sambeat. Mágico.

Lejos de los cánones clásicos de la música religiosa, Ellington revolucionó el género con sus conciertos sacros, una serie de obras que combinan góspel, jazz, blues, música coral y danza, con un mensaje espiritual profundamente humanista. Para Ellington, lo sagrado no era un espacio cerrado, sino una celebración abierta y universal, donde lo divino podía hallarse en un grito de libertad, una nota sostenida o un zapateado frenético. Y toda esta energía supieron transmitirlas las formaciones de Clasijazz en su espléndido concierto.

La noche comenzó con 'Praise God', continuó con 'Heaven' y 'Freedom Suite' y hasta un total de once composiciones, donde el Coro Góspel interpretó las obras con el tono majestuoso de la noche, acompañado de la precisión de la Big Band. Desde los primeros compases, quedó claro que el montaje estaba a la altura del legado de Ellington: una mezcla de talento, pasión y respeto por la obra original.

Perico Sambeat, una de las figuras más relevantes del jazz europeo, supo conducir con maestría y sensibilidad al concierto, que brilló con arreglos complejos, una sonoridad rica y una energía arrolladora. Siempre apoyado al piano por el incombustible Pablo Mazuecos.

El programa incluyó algunas de las piezas más emblemáticas de los 'Sacred Concerts' de Duke Ellington, como 'Come Sunday, 'Tell me it's teh truth' o 'Paraise god anf fance', cada una de ellas con momentos de intensidad conmovedora. La voz de Elma Sambeat, sobrina del director, brilló en los pasajes solistas con su timbre jazzístico, que abrazaba lo espiritual con elegancia y profundidad.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición del bailarín Kelly Isaac, que transformó el escenario en un lugar de alabanza rítmica a través del claqué, acompañado por las voces del coro infantil en 'David Danced Before the Lord'.

El concierto fue, más que una interpretación, una experiencia sensorial y espiritual. La interacción entre el coro, la banda, los solistas y el público generó una atmósfera de comunión musical, reconocida con los aplausos del entregado público. Clasijazz, una vez más, demostró que desde Almería se puede producir arte del más alto nivel.

Recta final de la programación

El Ciclo de Música Sacra está organizado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y la Diócesis de Almería, con el patrocinio de Vera Import y Cruzcampo, y se desarrolla en doce conciertos. El Auditorio recibirá hoy, 5 de abril, a las 20.00 horas, a la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) con el concierto 'Gracias a Dios', con obras de Dvorak, con el cuarteto de cuerdas de formado por Michael Thomas, que dirige, Salvador Esteve, Clara García y Azahara Escobar y la participación como solista de Dragos Balan en el violonchelo.

La Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio, con batuta de Manuel Horcas, en la Parroquia del Espíritu Santo, mañana, domingo, 6 de abril. Será a las 13.00 horas con el título 'Música y Devoción'. La Coral Virgen del Mar, con colaboración del ensemble instrumental 'Julián Arcas', dirigidos por Joaquín Torrecillas, actuará en su santuario el miércoles 9, a las 20.45 horas con el título 'Lux Aeterna'.

El cierre lo pondrá el homenaje a la saeta en la Parroquia de San Sebastián el 10 de abril, a partir de las 20.30 horas, con el cante de Rubito de Pará, María José Pérez y Rocío Segura y con la colaboración de José El Rubio al violín y la Banda Municipal con marchas procesionales, presentado por Alfredo Casas.

Temas

Conciertos

Almería

España