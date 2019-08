El Cooltural hace vibrar a Almería Miles de coolters abarrotaron el recinto de conciertos en la primera noche de esta segunda edición. / COOLTURAL Miles de coolters abarrotaron la noche del viernes el recinto de conciertos en la primera velada de esta segunda edición MARÍA PAREDES MOYA Almería Domingo, 18 agosto 2019, 02:59

Miles de 'coolters' se dieron cita el viernes, desde primera hora de la tarde, en la puerta de acceso del Recinto Ferial. Tras nueve conciertos gratuitos entre la fiesta de bienvenida del jueves y los conciertos de la Ruta Gastromusical Almería 2019 de la mañana del viernes, se sentía la impaciencia de comprobar in situ cómo era el nuevo Cooltural Fest.

La música no paró ni un minuto en un recinto doblado, con grandes espacios. Lo que era la superficie del pasado año destinada al escenario 'extra', zonas de descanso y food trucks, y a su lado una superficie igual de larga pero mucho más ancha para recibir a los grandes nombres que pueblan el cartel.

Así, los miles de asistentes a la jornada de ayer pudieron disfrutar en el escenario principal de NoProcede, como ganadores del concurso de bandas; Zahara; Carolina Durante; Dorian; Miss Caffeina; Viva Suecia; y Bitches Deejais. Mientras que por el nuevo escenario pasaron Brasi; Mr. Perfumme; The Crab Apples; Embusteros; Nunatak; Kuve; y Kitai. Además, entre cambio y cambio de bandas hubo sesiones de Economato Dj's; Mobox Dj; Dj Charly 2.1; y Mondosonoro Dj's.

Por orden cronológico, fueron Brasi y NoProcede los que tuvieron el honor de 'cortar la cinta' de Cooltural Fest 2019. El cantautor almeriense demostró el progresivo endurecimiento de sus letras personales, arropadas con mayor distorsión y empaque de banda clásica de rock. Por su parte, el combo madrileño hizo alarde del oficio que le llevó a vencer en el concurso de bandas del pasado mes de mayo, lo que le valió poder mostrar su punk rock con matices melódicos a un público quizá menos acostumbrado a terrenos tan veloces, pero que se lo pasó en grande con los temas de 'Morder y Esperar', para entrar en el ambiente de la maratoniana velada.

Y es que, como ocurre a veces con el sorteo de Navidad en el que todo el mundo sueña con protagonizar las imágenes de cava y brindis el 22 de diciembre, no tardó en salir uno de los primeros premios del cartel. La jiennense Zahara realizó un concierto tan estratosférico como luminosa y destellante es su imagen espacial.

Liberada de los remilgos de timidez de su primera época, más cercana a la canción de autor, Zahara exprime al máximo las posibilidades sonoras de una banda que le permite sacar su vena más bailable y divertida, generando así un ambiente de buen humor y alegría que, más acentuado si cabe ayer, sorprendió ayer hasta a la propia artista. 'David Duchovny', 'El Fango', la mucho más cruenta y descarnada intensidad rockera de 'Camino a L. A.' y la impresionante escala final de 'Bandera Blanca', 'Caída Libre' y 'Hoy La Bestia Cena En Casa' forman parte ya de la historia de Cooltural Fest en letras de oro.

Con el espíritu alegre, el principal recibió a otra de las bandas que, siguiendo con los términos del viaje espacial de Zahara, mantiene una meteórica trayectoria, como un cohete. Se trata de los madrileños Carolina Durante que con apenas un disco y un par de Eps se han colado con descaro con su incorrección en todo el centro del mundo indie. Punk que bebe de la oscuridad de tótems como Parálisis Permanente y una base rítmica briosa que recuerda a Los Nikis para un repertorio sin concesión al descanso. Ya con la entrada de 'Las Canciones de Juanita', 'Buenos Consejos, Peores Personas' o la oscura 'Necromántico', se veía que iba a ser intenso. No faltó el dardo con 'Nuevas Formas de Hacer El Ridículo' ni tampoco su himno 'after hour' que es 'La Noche de los Muertos Vivientes'. Como cierre llegaría un guiño especial a Los Fresones Rebeldes, cuya vocalista falleció la pasada semana, al interpretar la entrada de 'Al Amanecer' antes de descerrajar 'Cayetano', la canción que les hizo virales.

Una hora de espera

La presencia de Dorian se hizo esperar. Casi una hora para preparar una puesta en escena repleta de efectos y luces propias que bien valieron la pena, no en vano era una de las indiscutibles cabezas de cartel. De esas bandas a las que la gran mayoría de público de un festival quiere ver, y ejercieron a su perfección su papel.

Liderados por la voz reconocible y casi incorruptible de Marc y los teclados y programaciones de Belly, los de Barcelona desplegaron su arsenal con una elogiable contención, 'La Isla', 'Noches Blancas', 'Algunos Amigos', 'Hasta Que Caiga El Sol'. Manejando las dinámicas de manera experimentada y también los recursos espectaculares de humos, confetis, serpentinas y explosiones, Dorian terminaría de enamorar a los asistentes con sus 'Señales' de 'Paraísos Artificiales' en 'Cualquier Otra Parte'. La guinda y el gran brindis final llegaría con la imprescindible 'La Tormenta de Arena'.

Y si Sabina canta aquello de que «la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido», lo que siguió en Cooltural Fest fueron las ganas de bailar, en este caso con Miss Caffeina. La banda abrazada ya sin ambages a los matices electrónicos en contraposición a sus inicios más rockeros, realizó un concierto de menos a más en las pulsaciones. Inicio más melódicos para acabar haciendo un crescendo descomunal en el que los saltos verticales explotaron al unísono con 'Mira Como Vuelo', su versión del 'Freed From Desire' de Gala o 'Cola de Pez'. En el primer tramo, sonarían temas más recientes como 'Oh Long Johnson', 'Fiesta Nacional' o 'Calambre'.

Quien estuvo lo sabe. Viva Suecia dejó pequeño el pasado año el escenario acústico playa de la Faluca, junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla y, de alguna manera, se vio claro que se habían ganado el derecho de estar sí o sí al año siguiente en el escenario principal. Así fue el desafío y respondieron como mejor saben, con la cercanía de sus canciones, que destinan calidez en unas formas más clásicas y directas, quizá su principal secreto. Sin grandes filtros ni recursos de moda, la banda arrancó con 'Piedad' y 'El Nudo' y 'La Esperanza', arrebatadas confesiones que fueron vitoreadas y cantadas por gran parte del público, como 'Casi Todo', 'Lo Que Te Mereces' o 'Permiso y Perdón'. En un concierto que nunca querría que acabase, mostraron una vez más hechuras de grandeza con 'Bien Por Ti' y 'Amar El Conflicto'.

Una gran pista de baile

Tras la mirada hacia dentro de Viva Suecia, llegaría el turno de la diversión alocada y casi histriónica de Bitches Deejais, que hicieron del recinto principal del ferial una gran pista de baile.

En el segundo escenario, tras el mencionado Brasi, aparecieron en escena los valencianos Mr. Perfumme, con su rock con matices country, capitaneados por una voz grave y corpórea. Accesibilidad melódica con pasajes más elaborados para The Crab Apples y aire fresco y canalla con los cordobeses Embusteros fueron las primeras propuestas antes de los platos fuertes de esta parte del recinto del nuevo Cooltural Fest: Nunatak, Kuve y Kitai.

Nunatak también deleitó el pasado año en el escenario acústico y fue una justa recompensa incluirlos en el cartel nocturno. El mensaje directo de sus canciones, bañadas de naturaleza y cierta dosis de épica, viene golpeando fuerte, haciendo de los murcianos una de las formaciones con mayor proyección como demostraron una vez más anoche.

Por su parte, Kuve, la banda que lidera Maryan Frutos puso un punto estiloso con la belleza de una voz que bebe de las mejores fuentes del soul más elegante. A eso, se suma el nuevo brío de bases contundentes y sintetizadores que la convierten en una referencia indiscutible para la próxima década.

El broche de oro a este escenario de Cooltural Fest lo puso la banda del récord mundial, Kitai. Su descabalgada energía lleva conquistando escenarios desde hace varios años y van tan sobrados de ella que hasta se liaron la manta a la cabeza hace un año para batir el Guiness de tocar más de 24 horas seguidas. Por eso, una actuación de 50 minutos para ellos es como una carrera de 100 metros para Usain Bolt. Llevan su 'Fuego En La Radio' hasta el infinito y más allá, hasta el punto de borrar a 'El Enemigo', dejando todo 'Desierto'. 'Cadáver Exquisito', 'Sientes El Golpe' o 'Riviera Maya' fueron otros de los momentos álgidos, tan altos como ver a su batería volar sobre las cabezas.