Cooltural Fest confirma las primeras bandas para 2026

Cooltural Fest 2026 ya tiene sus primeros siete nombres confirmados y una declaración de intenciones bien clara: seguir siendo la experiencia musical de festival más ... inclusivo de Europa, destacando la singularidad que le ha llevado a ser reconocido como el Mejor Festival Mediano en varios premios nacionales e internacionales.

«La aventura empieza en Almería y queremos que tú la vivas… a tu manera. Diversas miradas, diversas formas de vivirlo; todas válidas bajo un mismo espíritu» es el 'leitmotiv' de una edición en la que el festival, que organiza Crash Music con el apoyo directo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, seguirá siendo un motor dinamizador del primer fin de semana de las fiestas patronales de la ciudad y que vivirá su novena edición del 20 al 23 del año que viene.

Este jueves, la organización del festival ha confirmado los primeros nombres de bandas y artistas del cartel de la nueva edición. Se trata de Gara Durán, La Milagrosa, La M. O. D. A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera.

Una primera ronda, han trasladado desde Cooltural Fest en un comunicado, que viene a confirmar las buenas sensaciones de la venta 'a ciegas' realizada el pasado domingo –que agotó su cupo en menos de 24 horas- y que tendrá ahora cuatro días de venta exclusiva para 'los coolters' que se hayan suscrito a la web oficial Coolturalfest.com. Solo estas personas podrán hacerse con su abono para las jornadas en el recinto de conciertos del 21 y 22 de agosto y distintas promociones desde hoy hasta el próximo 2 de noviembre. El día 3 de noviembre, lunes, se abrirá la venta general.

La Milagrosa, Rata y Samuraï.

Además, existe un descuento especial para personas con discapacidad acreditada. No en vano, se trata de un evento inclusivo y accesible por esencia. «La accesibilidad es parte del ADN de Cooltural Fest desde sus inicios», ha detallado la organización, que recuerda que es un festival pionero en Europa en accesibilidad y diversidad, buscando equiparar la comodidad y el disfrute para todas las personas, con o sin discapacidad. El lema 'Music For All' seguirá haciendo de la diversidad, inclusión e igualdad sus objetivos principales, como quieren trasladar también a la imagen de la próxima edición.

Y es que, el diseño del cartel y el arte visual de este año se basan en la diversidad de experiencias de los asistentes y artistas, con diferentes versiones del cartel que reflejan visiones como la playa, la feria, la gastronomía, el entorno urbano y los escenarios. Cada nombre de artista se reinterpretará visualmente a través de sus siglas en braille, integradas en el diseño general, que además reforzará su disposición en orden alfabético, dejando claro que Cooltural Fest es una experiencia colectiva, sin importar el rango.

Confirmaciones

Gara Durán. Nacida en 1999, Gara es una artista madrileña que inició sus estudios musicales de piano y danza desde muy pequeña, adquiriendo una formación artística que le ha llevado a ser compositora de sus propias canciones. Esa formación permite que su música se caracterice por la sensibilidad de sus letras, la delicadeza que transmite y la capacidad de evasión con sus melodías.

Es cantante, compositora, productora y pianista. En 2022 lanzó sus primeras canciones, escritas y producidas por ella, destacando temas como «Puntería», «Malaquita» o «El lago de mi pena» junto a Barry B, con más de 2 millones de escuchas. En junio de 2025 presentó su EP debut 'Alkimia' y actualmente trabaja en su primer álbum, previsto para 2026.

La Milagrosa. Dream-punk con trazas de post-pop es como se autodefine este combo que sigue sin tocar techo y manteniendo una trayectoria ascendente más que considerable. La banda madrileña nació cuando el cantante y compositor German GES comienza a explorar un nuevo sonido junto al productor Bernie Calvo (Carolina Durante, Camellos…). Las canciones resultante tiene un sonido 'dreamy', 'bedroom' y 'oscuro' que usa ritmos de 'drum machine' para las baterías. La banda la completan Gon Sanchez (Bajo y coros), Jesus Martinez (Guitarra y coros) Marina Moon (Batería) y el propio Germán (Voz y guitarra principal). Su disco 'Ya no me duele mal', lanzado este año, les confirma como uno de los nombres propios con más futuro del circuito.

La M. O. D. A. Acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, es un septeto con un sonido marcado por los instrumentos orgánicos que tocan (acordeón, clarinete, mandolina, banjo...) y por la tierra de la que vienen: Burgos. La trayectoria de la banda siempre ha girado en torno al directo. Gracias al boca a boca, LA M.O.D.A. ha ido creciendo poco a poco, haciendo las cosas a su manera, auto editando sus discos y creando una base fiel de seguidores, lo que les ha llevado a recorrer el circuito nacional y poder actuar en México, Colombia, Argentina, Chile, Francia, Italia, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, con casi 600 conciertos dados desde que empezaron. Tras un descanso, su regreso es una de las grandes sensaciones del presente y Cooltural Fest lo disfrutará a lo grande.

Rata. Es un dúo que parte de la modificación, transformación, mudanza, innovación y mutación del encuentro de Daniel Sabater a la batería y el bajista y productor Félix Esteban, (Daniel Sabater, Walls), conocidos por sus propios proyectos musicales. Irreverente y disruptiva cual roedor, la propuesta de Rata es un manifiesto inconformista de su generación. Indie rock con estribillos pop en formato dúo, que recuerda la formación de Royal Blood, batería y bajista, dividiendo este último en múltiples canales y creando canciones a partir de la experimentación, sin perder de vista el disfrute. Lanzarán nuevo disco la próxima primavera.

Samuraï. Asaltó la escena musical con ecos de lo mejor de los 2000 en sus dos primeros EP «CrushCrushCrush» y «Lo Bonito/ Lo Que No Te Cuentan» proclamándose como una de las voces más representativas de su generación, y junto a su nominación en la categoría de «Artista Revelación» en LOS40 Music Awards'22 ya fue considerada la nueva promesa del pop. Su disco 'El Silencio del Ruido', publicado en 2024 la confirmó como una de las mejores artistas de su generación. Sus canciones juegan con unas letras muy metafóricas y un lenguaje propio de una nueva ola que evita lo obsceno y se embarca en el amor contado con toda la honestidad emocional.

Sexy Zebras. Su relación de amor con Cooltural Fest viene de lejos. Acaban de presentar su nuevo álbum 'Bravo'. Un manifiesto, una declaración de principios, una colección de canciones que respiran verdad, crudeza y belleza en lo cotidiano. Un disco que recoge la historia reciente de una banda que ha sabido reconstruirse, crecer y abrazar su identidad más auténtica. Este álbum los encuentra ahora sabiendo perfectamente a qué juegan, por encima de a qué se supone que deberían jugar. Y ahora, por fin, toca compartirlo en directo. Porque si hay un terreno donde Sexy Zebras se han hecho leyenda es sobre el escenario. Con un directo feroz, sin filtros, sin red, afirmamos que el directo de Sexy Zebras es uno de los más poderosos en la escena. Con un sonido crudo y honesto, de esos que solo puede generar un power trío con las cosas claras y las heridas cicatrizadas.

Ultraligera. La banda surge en 2021. Graba sus dos primeros temas en un retiro compositivo a las afueras de Bilbao (Gaua Studios) de la mano del productor Txarlie Solano. Algunos meses después firma con ilusión su contrato discográfico, y el proyecto se dispara, grabando su primer EP en 2023 con Ludovico Vagnone en estudios A, avanzando algunos pasos más hacia la definición de un sonido propio y una temática que han convertido en su propio mundo. Con 'Pelo de foca' la banda ha dado un paso de gigante para convertirse en uno de los grupos más demandados por el público con gusto por el pop de guitarras y letras cuidadas.