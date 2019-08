Cooltural Fest, impresionante

Los conciertos diurnos ponen la rúbrica a cuatro días de festival

Todo lo que empieza ha de tener un final. Después de cuatro días de música en directo por toda la ciudad con la fiesta de bienvenida del jueves, la ruta gastromusical del viernes, los dos escenarios del recinto de conciertos del Ferial, el escenario acústico y el escenario del Paseo, Cooltural Fest puso ayer el cierre a su segunda edición con otros seis conciertos gratuitos. Fue el turno de Tulsa, Alice Wonder y Ángel Stanich en el escenario acústico playa y de Jenny and the Mexicats, Los Vinagres y Perro en el escenario ciudad en la Feria del Mediodía. Todo ello, organizado por el Área de Cultura y Educación y Crash Music.

Tras las tres anteriores jornadas agotadoras, especialmente las del viernes y el sábado, ayer ya se notaba entre el público del escenario acústico las caras de cansancio y castigo. Y es que las 19 horas de música en directo que se vivió el sábado no está al alcance de todas las ciudades. Por eso, a las 11 de la mañana, los 'buenos días' eran casi gestuales, mientras se buscaba un hueco en el césped en el que escuchar a Tulsa, la primera de las artistas que se ha subido al escenario junto a la Faluca, frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla.

La dulce voz de Miren Iza, que ya de por sí brilla en sus discos eléctricos, sonó más cercana que nunca en el formato acústico e intimista para disfrute de los menos desperezados que han acudido a la cita, cada vez más numerosos al calor de sus melodías. De ascendencia americana pero con brillo pop, ligeras de equipaje en cuanto a influencias explícitas, sino cada vez con una manera con cantar y contar más personal que ha convencido y también cumplido su misión de desentumecer los sentidos de manera progresiva.

Así, cuando llegó el turno de Alice Wonder, el público era mayor. Con un dominio absoluto de su voz, la artista madrileña ha dibujado tensas atmósferas sonoras y vocales con sobriedad y delicadeza. La artista, que ayer se subió al escenario principal del recinto de conciertos para acompañar en una canción a Depedro, ha hecho un recorrido por buena parte de las canciones que componen su último trabajo discográfico, titulado 'Firekid' y también ha ejemplificado sus dotes como instrumentista, tanto a la guitarra como al piano.

El cierre en el escenario acústico playa lo puso Ángel Stanich Trío, cuyo look bien podría rivalizar con la banda que actuó en el mismo horario y escenario en la mañana del sábado, Arizona Baby. Y tampoco es que se alejen demasiado en el sonido, con esa querencia al country más visceral, si bien Stanich deja un halo para territorios más modernos, para una fina capa de humor que conecta bien con cualquiera que se detenga a escucharle en canciones como 'Un Día Épico' o 'Mátame Camión'. Y, solapándose ligeramente en horario con Ángel Stanich, en el escenario ciudad del peatonalizado Paseo de Almería abría la veda a las dos de la tarde la formación multinacional Jenny and the Mexicats, con componentes ingleses, mexicanos y españoles. Una mezcla que también se deja nota en su propuesta musical, donde van del reggae al folk, del jazz al rockabilly, siempre con un tamiz de sonoridad latina que ha encantado a los presentes.

A continuación, las pulsaciones se aceleraban de manera considerable con el rock 'chibichanga' de Los Vinagres. Una locomotora en su base rítmica y canciones repletas de energía volcánica. La homónima 'Chibichanga', 'Verbenita', 'Aguardiente' o 'Me Pone Rabioso Tu Forma De Andar' hablan a las claras de una manera de entender el rock. Sin hacer prisioneros pero, eso sí, haciendo que sus seguidores no paren de crecer y a raíz de su concierto en Almería se han ganado otros cientos más.

Y para terminar, una doble despedida. El cierre material a la música en directo de esta edición del festival ha venido de la mano de Perro. Un concierto que, precisamente, para ellos también fue el último para una larga temporada.