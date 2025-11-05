'La conspiración del mañana', primera novela del almeriense Jon Dátaro

El escritor almeriense Jon Détaro acaba de debutar en narrativa con 'La conspiración del mañana' (Aliar Ediciones), un thriller apabullante donde la desaparición de un ... magnate oculta una conspiración capaz de desafiar toda lógica y desentraña un secreto guardado celosamente durante más de cinco siglos, un secreto que rompe las leyes de la física tal como las conocemos.

La novela, ha detallado Aliar Ediciones en un comunicado este miércoles, fusiona la ciencia ficción y la novela policíaca para ofrecer un thriller donde sus protagonistas, empujados por los acontecimientos, se embarcan en una vertiginosa aventura repleta de peligros que pondrán a prueba su valentía, su ingenio y los principios morales que rigen sus vidas. Se enfrentarán a una impactante verdad y descubrirán que no solo sus vidas están en juego, sino también algo mucho más trascendental: el futuro de la humanidad.

Jon Détaro es el alter ego de una mente compleja y enigmática. Nacido hace cuarenta y seis años en Almería, su vida estuvo marcada por desafíos y adversidades desde muy joven. Ingresó en las Fuerzas Armadas a una edad temprana, donde completó su formación académica, y más tarde se unió a la Guardia Civil. Fue en este cuerpo policial donde las injusticias y el peso del tiempo lo empujaron hacia la oscuridad, sumiéndolo en un desconcierto y desasosiego que marcaron su día a día.

En medio de su lucha interna, Jon Détaro encontró la luz en la escritura, transformando su frustración y temores en palabras. Lo que comenzó como relatos y cuentos infantiles para sus hijas evolucionó hasta convertirse en su gran pasión: escribir su primera novela, un reflejo de su redención personal y de las batallas libradas tanto en su interior como en el mundo que lo rodea.