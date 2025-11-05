Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor almeriense Jon Dátaro. R. I.

'La conspiración del mañana', primera novela del almeriense Jon Dátaro

El escritor ofrece al lector un thriller cargado de tensión, ingenio y giros inesperados

R. I.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

El escritor almeriense Jon Détaro acaba de debutar en narrativa con 'La conspiración del mañana' (Aliar Ediciones), un thriller apabullante donde la desaparición de un ... magnate oculta una conspiración capaz de desafiar toda lógica y desentraña un secreto guardado celosamente durante más de cinco siglos, un secreto que rompe las leyes de la física tal como las conocemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido
  3. 3 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  4. 4 Aprueban la adjudicación de las obras del nuevo edificio judicial de Roquetas por 11,41 millones de euros
  5. 5 Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada
  6. 6 La Policía Local de Adra detiene a un individuo por allanamiento de morada
  7. 7 Vícar instalará señales luminosas intermitentes para los pasos de peatones
  8. 8 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  9. 9 Emiten una orden internacional de arresto contra el sospechoso de matar a una mujer en La Mojonera
  10. 10 Catorce años de cárcel por agresión sexual a la pareja de su hija desde los nueve años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'La conspiración del mañana', primera novela del almeriense Jon Dátaro

&#039;La conspiración del mañana&#039;, primera novela del almeriense Jon Dátaro