Nerea Escámez Almería Viernes, 25 de abril 2025, 23:27

Ana Belén arranca hoy su gira 'Más D Ana' en Roquetas de Mar. La icónica actriz y cantante se subirá a las tablas del teatro de la localidad para hacer un repaso a los éxitos de su repertorio así como mostrar las piezas de su nuevo álbum 'Vengo con los ojos nuevos'.

Con fuerza e ilusión, la intérprete explica a IDEAL cómo se encuentra a las puertas de iniciar esta gira tan importante.

–Han pasado ya seis años desde Vida, su último tour oficial. ¿Cómo se encuentra Ana Belén ahora que va a iniciar su nueva gira en Almería?

–Con mucho entusiasmo. En estos seis años he continuado haciendo cosas, como tres funciones teatrales diferentes con sus giras y, además, colaborando con compañeros cantantes. He seguido ahí sobre el escenario. Ahora... estoy con muchísimas ganas de hacer una gira grande y con muchos conciertos previstos hasta diciembre.

–Además presentará un nuevo proyecto discográfico...

–Exacto, eso es siempre muy apetecible, porque dices... voy con algo nuevo y tengo muchas ganas de contrastarlo con el público y ver qué le parece pero, al mismo tiempo, cantaré las canciones que todo el mundo espera. Son semanas de muchísimos ensayos y mucho trabajo, pero tengo muchísimas ganas.

–Teniendo en cuenta que hoy es su apertura de gira, ¿habrá personas cercanas o conocidas que te acompañen?

–De momento no lo sé porque no sé si Víctor estará libre en ese momento para acompañarme. Si está libre, no dudes que estará allí sufriendo conmigo. Y luego... a ver, estoy sola pero no estoy sola. Estaré con una banda de músicos estupendísimos de los que su director es David San José, mi hijo, entonces, eso me hace tener muchísima confianza y complicidad. Siempre me gusta que esté ese sentimiento en el escenario y en mi caso lo doy por descontado que lo tengo con todos.

–Dice en su biografía de Twitter, que permanecer sobre los escenarios es una gran fortuna. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo hacer una gira propia?

–Porque una vez que terminé la anterior gira, como tenía el proyecto teatral, dije perfecto. Yo siempre he hecho una gira, luego teatro... pero empecé a encadenar funciones diferentes que me apetecía mucho hacer y así, llegué hasta finales de este año pasado, que es cuando dije 'no, ahora me toca a mí hacer una gira cantando'. Así que ha sido algo de dejarse llevar. Siempre digo que la música va a estar ahí, lo mismo con el teatro. El cine y la televisión es diferente porque te mantienes ahí esperando. Pero yo sé que la música y el teatro siempre lo voy a tener.

–En cuanto a la voz... ¿cómo se la prepara? Porque será diferente en el teatro y la música...

–Sí, hay muchísima diferencia. Porque cuando haces teatro, la voz se daña muchísimo. En un teatro estás proyectando la voz, no estás cantando ni hablando en tu tono normal. Hay funciones donde tienes que gritar o berrear... pues cuando acaba la temporada la voz se gasta mucho. En mi caso, necesito un tiempo para volver a recuperarme. Hago ejercicios diarios para cantar y conservar bien la voz.

–Su nuevo disco se llama 'Vengo con los ojos nuevos', ¿qué podemos saber de él?

–Lo he estado grabando hasta esta semana. Es un disco con canciones muy diferentes entre sí y el título de 'Vengo con los ojos nuevos' es de Víctor, me pareció que era muy bueno. Vengo después de seis años y con el mismo entusiasmo.

–¿Cómo se ve la vida con esos ojos nuevos que hablas?

–Con el mismo entusiasmo que yo me recuerdo siempre. Vengo un poco... con los ojos de casi una niña, de verlo todo con ojos nuevos. Esto me pasa siempre que emprendo un trabajo.

–Es que si no hay ilusión...

–Si no hay una ilusión más vale que digas adiós o 'bye, bye'.

–Acaba de recibir recientemente el premio Toda una vida... por esa trayectoria tuya ligada al cine, teatro, a la música... al arte en general. ¿Se imagina Ana Belén una vida sin el arte?

–No. No me la imagino. Y ya no es solo que no me imagine yo profesionalmente dedicándome a esto... es que no me imagino a nadie con un mínimo de sensibilidad o que no tenga curiosidad por todo. Ya no te digo que vayas al museo (...) que es muy conveniente ir a los museos de vez en cuando, no, para nada, estamos rodeados de miles de cosas que son arte y yo, como persona, no concibo la vida sin el arte. La música es arte y estamos rodeados de ella, es un lenguaje muy necesario. ¿Te imaginas que sociedad seríamos sin música?

–¿Siempre ha tenido claro estar vinculada en la vida artística o ha habido otra alternativa?

–Siempre. Yo grabé mi primer disco con 13 años y, desde entonces, he estado vinculada a esta profesión. Con lo que sé podría dedicarme a cualquier otra rama como dirección artística. Pero, sin duda, lo que me gusta es el intérprete.

–Hace poco Fernando Tejero se declaró súper fan de Ana Belén y dijo que compró una paloma que lanzó, curiosamente, durante el concierto...

–Me acuerdo. Encima fue en el Teatro Español de Madrid. Un lugar cerrado, a la italiana, clásico... y cuando canté La Paloma sale de entre el público la paloma y se posó en un foco, fue muy divertido.

–¿Lo ha hablado con Fernando Tejero en alguna otra ocasión?

–Sí, porque nos vemos a menudo. Lo hemos comentado, sí, sí...

–¿Otras anécdotas que haya vivido?

–Uf, hay muchas. Por ejemplo, empezar una canción y que se me olvide la letra y decir vamos a empezarla de nuevo. Empezarla tres veces y hasta que Víctor se acercó a mí a gritármela al oído. Y ya continuar. Eso pasa mucho.

–Los artistas visibilizan mucho la salud mental, ¿quién o qué es su lugar seguro?

–Mi casa es mi lugar seguro, es decir, mi familia y mis amigos, ellos son mi ancla.

–En 'Cosas que hacen que la vida valga la pena' se trata de este asunto y, por ironías de la vida, la protagoniza junto a Eduard Fernández. Él premiado en los Goya y usted con su gira por empezar, ¿será 2025 su año?

–Bueno, en el caso de Eduard lleva siendo su año desde hace mucho. Es un excelente actor y da gusto ver a compañeros así.

–Y este año estrena la película 'Islas'...

–Sí, aún no se sabe fecha. Fue un proyecto estupendo. Se rodó en 20 días, algo que no me pasó nunca. Y fue cómoda porque la acción se desarrollaba en un hotel, el mismo en el que nos hospedábamos, y, sin duda, fue una experiencia bonita.

–¿Tres razones por las que no hay que perderse 'Más D'Ana' en Roquetas de Mar?

–Te doy tres razones por tres canciones. No pueden perdérselo por 'El hombre del Piano', 'Peces de Ciudad' o 'Contamíname'.