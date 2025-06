Clases magistrales de saxo en Almería con la intérprete Maribé Charrier pasó por Almería

María Paredes Moya Almería Lunes, 9 de junio 2025, 14:26 Comenta Compartir

Tener pasión, curiosidad, apertura de mente, y seguir el camino fijado, que es exigente y estará lleno de dificultades. Esos han sido, de manera principal, los consejos que los artistas franceses Marie-Bernardette Charrier, conocida como Maribé Charrier (saxofonista), y Christophe Havel (compositor, pedagogo y profesor de electro-acústica), ofrecieron el pasado sábado a los alumnos de saxofón de los conservatorios de música de Almería y El Ejido y valen tanto para su formación musical como para la vida.

Maribé Charrier habló de su trayectoria profesional –es miembro honorario de la Asociación de Saxofonistas Franceses y ha tocado en los cinco continentes, lo que la ha llevado a enriquecerse con culturas muy distintas– y, también, de las dificultades que se ha encontrado por el hecho de ser mujer en un campo tan predominantemente masculino como es el saxofón clásico-contemporáneo.

«De joven, era algo en lo que no pensaba, lo reflexiono ahora, en retrospectiva. No me considero feminista como tal, pero entiendo el compromiso para consolidar un espacio de importancia», afirmó a los alumnos.

Maribé y Christophe, su pareja en el arte y en la vida, se mostraron cordiales, amables y extremadamente cercanos. «Para mí, el saxofón es el medio a través del cual expreso mejor mi música, que es contemporánea, de la época en la que vivo», dijo ella, que ha probado y tocado muchísimos instrumentos.

«La idea musical surge de los encuentros y de las experiencias, de la vida, y luego va tomando forma», apuntó Christophe. «La tecnología es una parte importante, pero ha de estar en la tramoya, no ha de verse», añadió; él la utiliza en sus creaciones y es, además, ingeniero informático y electrónico.

Ambos recordaron la conexión con el público y la energía especial que vivieron en una serie de conciertos en el Gran Teatro Nacional de Lima, justo después de la pandemia. «Hubo un lleno absoluto... ¡para música contemporánea! Estábamos que no nos lo creíamos», bromearon.

Tras el encuentro con los jóvenes, en una sala acogedora del Museo Arqueológico de Almería, estas dos destacadísimas figuras de la música contemporánea ofrecieron un concierto en el salón de actos del propio museo. Llevó por título 'Métissage' (Mestizaje), contó con las composiciones del ensemble Proxima Centauri y sonó a mezcla de músicas y a interculturalidad.

Antes, la OSAL (Orquesta de Saxofones de Almería) estrenó la obra 'Otto', del compositor almeriense Juan Francisco Manzano.

Fue la primera visita a Almería para Maribé Charrier y Christophe Havel. «No hemos tenido mucho tiempo para conocer la ciudad, pero nos ha gustado el entramado de calles de su centro histórico y su sabor mediterráneo», destacaron.

Sus anfitriones fueron los profesores de saxofón José Luis García (Conservatorio de Música de Almería) y Sergio Martínez (Conservatorio de Música de El Ejido), impulsores de Andalucía Sax.

Este encuentro pedagógico de ámbito andaluz nació para motivar al alumnado de saxofón, tanto de formación básica como de profesional, y tiene carácter bianual. Su última edición tuvo lugar en 2024 en Berja. En 2025, no tocaba encuentro, pero los organizadores querían darle continuidad al movimiento que habían creado, tan motivador y estimulante para los jóvenes músicos.

«Vimos que muchos alumnos, sobre todo los mayores, aprovechaban el verano para viajar a Francia, a seguir formándose con profesores del país vecino. Jóvenes de Almería habían viajado a Galicia para aprender con Maribé, que acudió a unos cursos como profesora... De ahí el poder invitarla y que todo nuestro alumnado pudiera disfrutar de ella y, por extensión, de Christophe», relató García, que ha sido alumno de la saxofonista francesa.

Para lograrlo, García y Martínez unieron esfuerzos con Ana Lencina, exalumna también de Maribé y profesora del Conservatorio de Música Manuel Carra de Málaga. Lo lograron, y la saxofonista francesa estuvo en Málaga el miércoles 5 de junio; en El Ejido, el jueves y el viernes; y el sábado, en Almería capital.

El concierto en el Museo Arqueológico de Almería –en el que tocó junto a Christophe Havel– fue el colofón a su periplo por Andalucía.