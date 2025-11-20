Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto' llega a su fin

La quinta sesión de proyecciones acogió un total de siete trabajos, que se pudieron visualizar en la pantalla del Teatro Apolo

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:46

El Teatro Apolo acogió este miércoles la última sesión, quinta ya, del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto'. Un total de siete trabajos se ... proyectaronen este último día del certamen, tras el cual el público eligió a sus favoritos.

