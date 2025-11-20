El Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto' llega a su fin

El Teatro Apolo acogió este miércoles la última sesión, quinta ya, del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto'. Un total de siete trabajos se ... proyectaronen este último día del certamen, tras el cual el público eligió a sus favoritos.

El primero de los trabajos proyectados, de apenas tres minutos de duración, fue el corto francés 'Ya Hanouni' de los directores Lyna Tadount y Sofía Chouaib. Este trabajo versa en una pareja que, mientras intentan dormir a su bebé, surge una competencia entre ellos para ver quién conseguirá que diga su primera palabra. Precisamente este trabajo ha recibido el Premio Especial a los Valores y Derechos Humanos por parte de Amnistía Internacional. Uno de sus directores, Sofian Chouaib, ha enviado un vídeo de agradecimiento por este premio, debido a su imposibilidad de estar en el festival.

'Pipiolos', escrito y dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, fue el segundo trabajo en visualizarse. Se trata de un corto producido en España este mismo año que cuenta con los actores Diego García, Nur Levy, Marta Etura, Iker Ruiz y Olivia Manzano, entre otros. Cuenta la historia de Pilar e Isabel, de Mario y de Jaime. Dos madres, dos hijos, una nueva unidad familiar. Unas vacaciones de verano en las que esperan que sus hijos, de 13 años, logren entender su relación y amor, y que puedan aceptarse como lo que van a tener que ser: hermanos.

La tercera proyección en la pantalla del Teatro Apolo fue 'Le Jeune Sofiane', de Fabien Ara, otro cortometraje francés, de 28 minutos de duración. Este trabajo se traslada al 1 de julio de 2005, cuando Zolera recibe una llamada en mitad de la noche informándole de que su hijo Sofiane ha sufrido un accidente en moto. Los médicos le dicen que había chocado con una ambulancia y no había sobrevivido. El tipo de sangre de Sofiane, 'A', indicaba que había estado borracho, y el joven delincuente fue considerado culpable del accidente; los paramédicos no tuvieron la culpa. Pero las dudas permanecen.

'La Fuerza' fue el corto de Tristán Ulloa, Omar Banana, Nourdin Batan, Antonio Mayo y Nur Levy. Está dirigido por las hermanas Cristina Martín Barcelona y María José Martín Barcelona. Cuenta la historia de Arturo, quien acaba de visionar con su clase 'La Guerra de las Galaxias', y habla con ellos de la diferencia entre el bien y el mal. Lo que empieza siendo un debate sobre una película, acabará por mostrarnos la personalidad de los chicos, y su propia historia, mientras Arturo trata de inculcarles una valiosa lección. El corto dura 12 minutos y ha sido premiado en distintos festivales como el de Málaga, el de Talavera de la Reina o el Festival Iberoamericano de Huelva.

El quinto trabajo proyectado fue 'Geranio', de Daniel Parra. El 2 de febrero de 2022, el director y protagonista del corto, envió el siguiente mensaje: «Acaba de pasar por delante de mí un coche de Google Street View, ahora voy a salir en Google Maps en la Calle Granada». Y así fue, Google Maps encapsuló un momento concreto. Encapsuló a un Dani concreto. El corto, de 16 minutos de duración, cuenta con los intérpretes Joan Ra Parelló y Ana Luna Moya. El trabajo ha sido premiado en el Festival de Málaga, en el Festival Internacional de Cine de Sax y en el de Jóvenes Realizadores Granada Film Fest. Su equipo, con el director a la cabeza, ha estado presente en esta última sesión y ha agradecido «al festival, por brindarnos esta oportunidad y a todas las personas que han hecho posible que el trabajo sea una realidad».

'Davi' es el nombre del sexto cortometraje proyectado. Un trabajo de animación de seis minutos de duración que narra el destino de dos hermanos, el cual se truncará cuando la guerra llame a su puerta. Cuenta con la dirección de Julia González, música de María Rocío Cimmino y montaje de Izán Jiménez.

El último de los cortometrajes proyectados fue 'Cólera', del director José Luis Lázaro. El trabajo de ficción dura 9 minutos y cuenta la historia de Guillem y Nico quienes, tras pasar la mañana en la playa, un descuido deja a ambos fuera del coche, sin llaves, móvil ni ropa. Lo que parece un simple contratiempo toma un giro oscuro cuando, al pedir ayuda a un desconocido, una pregunta desencadena un encuentro tan inesperado como brutal: «¿Sois maricones?». Los intérpretes de este trabajo son Manuel Canchal, Jorge Motos y Naco Fresneda.