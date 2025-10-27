Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería acoge un concierto acústico de Laura Diepstraten

Ganadora en 2021 del Festival Euro Low Visión (Eurovisión para artistas ciegos) ofrecerá un recital accesible e inclusivo el viernes 31 de octubre a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:03

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería arranca su programación de artes escénicas con un concierto en acústico de Laura Diepstraten el viernes 31 de octubre. La actuación tendrá lugar a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Cantante, pianista y compositora, ha sido ganadora en 2021 del Festival Euro Low Vision (Eurovisión para artistas ciegos) representando a España. La joven almeriense ofrecerá un acústico junto al guitarrista Pepe Rodríguez donde presentará el nuevo single «Miedo a volar» y dará a conocer su último lanzamiento «Amor de Verano», un adelanto cargado de personalidad que anticipa lo que será su próximo álbum.

El recital será accesible e inclusivo gracias a la colaboración de la Fundación Music for All. Contará con intérprete de lengua de signos, mochilas vibratorias, lazo de bucle magnético, préstamo de material, personal de apoyo y reserva de espacios preferentes.

Laura Diepstraten

La artista almeriense ha conseguido robar el corazón de los espectadores del programa 'Got Talent', donde ha sido finalista. Con apenas 8 años ganó el IV Concurso Musical ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla en la modalidad de solista y con 11 años participó en el programa 'La Voz Kids'. Ha recibido el Premio Andalucía Joven por el IAJ y la Bandera de Andalucía de las Artes en la provincia de Almería. Esta almeriense se ha convertido en todo un símbolo de liderazgo artístico y cultural para muchos jóvenes.

