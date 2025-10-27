El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería acoge un concierto acústico de Laura Diepstraten
Ganadora en 2021 del Festival Euro Low Visión (Eurovisión para artistas ciegos) ofrecerá un recital accesible e inclusivo el viernes 31 de octubre a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo
María Paredes Moya
Almería
Lunes, 27 de octubre 2025, 14:03
El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería arranca su programación de artes escénicas con un concierto en acústico de Laura Diepstraten el viernes 31 de octubre. La actuación tendrá lugar a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo.
Cantante, pianista y compositora, ha sido ganadora en 2021 del Festival Euro Low Vision (Eurovisión para artistas ciegos) representando a España. La joven almeriense ofrecerá un acústico junto al guitarrista Pepe Rodríguez donde presentará el nuevo single «Miedo a volar» y dará a conocer su último lanzamiento «Amor de Verano», un adelanto cargado de personalidad que anticipa lo que será su próximo álbum.
El recital será accesible e inclusivo gracias a la colaboración de la Fundación Music for All. Contará con intérprete de lengua de signos, mochilas vibratorias, lazo de bucle magnético, préstamo de material, personal de apoyo y reserva de espacios preferentes.
Laura Diepstraten
La artista almeriense ha conseguido robar el corazón de los espectadores del programa 'Got Talent', donde ha sido finalista. Con apenas 8 años ganó el IV Concurso Musical ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla en la modalidad de solista y con 11 años participó en el programa 'La Voz Kids'. Ha recibido el Premio Andalucía Joven por el IAJ y la Bandera de Andalucía de las Artes en la provincia de Almería. Esta almeriense se ha convertido en todo un símbolo de liderazgo artístico y cultural para muchos jóvenes.