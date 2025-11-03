Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un centenar de usuarios de centros de discapacidad asiste al estreno del documental 'No somos marionetas'

David Miralles: «He sido testigo de una historia down profundamente humana»

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:46

Comenta

«¿Cómo lo haces para ponerle música a una película?», le pregunta el entrevistador a David Miralles. El compositor almeriense de decenas de bandas sonoras ... le responde: «Bajo a mi sótano. Con mis instrumentos musicales y los programas informáticos de mis ordenadores, me pongo a ver la película, solo con los diálogos, y comienzo a inspirarme sobre los sentimientos que me provoca lo que estoy viendo».

