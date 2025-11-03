Un centenar de usuarios de centros de discapacidad asiste al estreno del documental 'No somos marionetas'

«¿Cómo lo haces para ponerle música a una película?», le pregunta el entrevistador a David Miralles. El compositor almeriense de decenas de bandas sonoras ... le responde: «Bajo a mi sótano. Con mis instrumentos musicales y los programas informáticos de mis ordenadores, me pongo a ver la película, solo con los diálogos, y comienzo a inspirarme sobre los sentimientos que me provoca lo que estoy viendo».

Este relato es parte de las conversaciones que han mantenido Miralles y centenares de personas con discapacidad usuarias de los centros A toda vela, Asalsido, Juan Goytisolo y Espacio vida. Lo han hecho en el marco de la XII edición del Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, el Ministerio de Cultura-ICAA, la Junta de Andalucía y RTVA.

«Es un honor para mí estar hoy aquí; no solo como compositor de la banda sonora de este largometraje, sino como testigo de una historia profundamente humana». Así se expresó Miralles al público asistente en el estreno en Almería del documental 'No somos marionetas', en el Espacio municipal ALMA; una obra que refleja la vida de Ezequiel Heras, un joven de 25 años que nació con síndrome de Down.

Es la historia de su vida, en la que muestra a un chico diferente desde su nacimiento, que ha tenido que enfrentarse a imposiciones ilógicas, sociales y excluyentes que le han provocado ansiedad y unos cuadros depresivos de los que tarda varios días en recuperarse.

Tras su paso por el Festival de Cine Español de Málaga, el director y guionista de este documental, Julio Espinosa, también ha querido compartir unos minutos con el público de Gallo Pedro a través de un vídeo de presentación. «Este documental muestra las luces y sombras, como las de cualquier otra persona que reivindica junto a su familia algo que no debería ser reivindicable: tener un espacio en el mundo en igualdad. Está hecho con mucho respeto, abriendo una ventana para dar un toque de atención a la sociedad de manera ejemplarizante, emotiva y didáctica, con una banda sonora mágica y maravillosa».

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha agradecido a las monitoras y representantes de las entidades su asistencia, y ha animado al público a ir a las salas cinematográfica a ver películas, así como a las sesiones de Gallo Pedro hasta el 21 de diciembre. «Julio Espinosa nos recuerda que todos tenemos una voz, y que esa voz merece ser escuchada. David Miralles le pone fuerza y ternura a Ezequiel. En su conjunto, el documental da luz e inteligencia».

El compositor ha desvelado que «durante el proceso creativo, entendí que la música debía nacer de la autenticidad de Ezequiel: de su risa, de sus silencios, de su manera tan pura de estar en el mundo. Cada nota busca acompañar su verdad, no dirigirla. Porque este documental no manipula emociones, las revela. 'No somos marionetas' es un viaje al interior de la vida de Ezequiel, un joven con síndrome de Down que nos invita a mirar más allá de las etiquetas, de los prejuicios y de los límites que a veces imponemos sin darnos cuenta».

Toda la información y programación del Festival va actualizándose periódicamente en la web https://gallopedrofestivalinclusivo.es/.