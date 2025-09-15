Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Castillo de Guardias Viejas expone la 'Historia de Almería', según el IEA

Sintetiza el gran proyecto editorial del departamento de estudios de la Diputación, una obra fruto de la colaboración de más de 200 especialistas e investigadores

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:29

La exposición 'Historia de Almería. Hitos de la historia de nuestra provincia' del Instituto de Estudios Almerienses ya puede visitar en el Castillo de Guardias Viejas.

Esta muestra está formada por 13 paneles y podrá visitarse durante la segunda quincena de septiembre y todo el mes de octubre. Sintetiza el gran proyecto editorial del IEA, 'La Historia de Almería', una obra fruto de la colaboración de más de 200 especialistas e investigadores, que ofrece en cinco tomos y más de 2.000 páginas una visión actualizada y exhaustiva de la memoria histórica provincial.

Los paneles comienzan con los primeros pobladores y colonizadores y Los Millares y la creación de las primeras ciudades como Abdera, Baria, Vergi, Murgi, Urci, Alba y Tagilit; y sigue con la huella de al-Andalus, con el agua, la agricultura y el comercio como epicentro y la religión y la eternidad a través de la necesidad de defensa y de una vivienda confortable; además de la crisis, frontera y recuperación con el destierro de población del reino de Granada y la población de cristianos castellanos en Almería.

Incluye también un apartado sobre la revolución liberal hasta la crisis de la democracia, cuando Almería se constituye como provincia y surgen las oportunidades de desarrollo con el auge de la minería y la producción de uva; así como el largo camino hacia el siglo XXI con la etapa de Franco, una importante transformación desde finales de la década de 1950 basada en el desarrollo de la agricultura y en la que se erige como 'tierra de cine' hasta la actualidad con los nuevos urbanismos y la Universidad de Almería.

La concejala de Cultura de El Ejido, Elena Gómez, ha visitado este lunes la exposición que, ha señalado, «ofrece una amplia visión de la historia de Almería desde la antigüedad hasta la actualidad, con un recorrido pensado tanto para los habitantes de Almería como para quienes visitan la provincia».

